還在下！10縣市豪大雨特報 明起水氣逐漸減少

2019-07-20 07:14

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，受到低壓帶影響，今天（20日）中南部地區易有短時強降雨，今晨4時10分氣象局於苗栗縣、台中市、南投縣、雲林縣、嘉義市、台東縣發布大雨特報，於嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣發布豪雨特報。

氣象局提醒，今天受低壓帶影響，高雄市、屏東縣及台南市山區、嘉義縣山區有局部大雨或豪雨，台東、南投、雲林、嘉義以南其他地區及苗栗、台中山區亦有局部大雨發生的機率，山區請注意坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區慎防積淹水。

氣象局表示，今天清晨前中南部地區雨勢仍明顯，局部地區有短時強降雨造成的大雨，白天起降雨雖然會逐漸趨緩，但中南部仍容易有陣雨或雷雨並有局部大雨，尤其南部山區恐有局部豪雨。氣溫方面，南部高溫約31度，其他地方在33、34度以上，尤其大台北高溫可以來到36度左右，而東南部地區則有焚風發生的機率

氣象局預估，週日至下週三（21日至24日）水氣逐漸減少，但西南風影響，中南部地區仍有局部短暫陣雨，其他地區則為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。下週四至下週五（25日、26日）太平洋高壓增強，水氣較少，各地大多為多雲到晴，僅僅在清晨至上午中南部地區可能有零星短暫陣雨，午後各地也有局部短暫雷陣雨。

空氣品質方面，20日竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及澎湖地區為「良好」等級；北部空品區及馬祖、金門地區為「普通」等級。

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