「小被被」就是不能洗！網友驚呼：簡直「厚奶茶」製程

2019-07-29 23:17

〔即時新聞／綜合報導〕許多人都有一條傳說中「不能洗的小被被」，據說洗了之後「熟悉的味道」就會不見。一名網友上週（22日）在臉書社團「爆廢公社」發文分享自己洗姊姊的小被被的影片，根據原PO推測，姊姊的「小被被一代目」，從姐姐讀大學到結婚生小孩都沒洗過。原PO表示，為了寶寶好，必須洗姊姊的小被被，這次幫姊姊洗小被被，洗了至少10次，才勉強洗得「稍微乾淨」。

「這是奶茶！」影片中，洗小被被的「汙水」竟呈現混濁「奶茶色」，色澤還相當濃厚。網友看了紛紛驚呼，「咖啡牛奶」、「傳說中的厚奶茶？」、「原來奶茶是這樣做出來的...」；更有網友表示，下定決心「絕對不讓小孩養被被」。

也有網友表示，有次洗自己從小到大都沒洗過的小被被，汙水竟然像「芝麻糊」，打擊太大之下，就戒掉小被被了。還有網友疑問，陳年小被被洗了會不會「乎去」（腐化、崩碎）？原PO表示，不能刷洗，還提點清洗小被被的訣竅在於：「只能輕輕重覆過水洗，（小被被）才不會解體」。

不少網友崩潰表示，「不能洗啊，洗了味道就沒了...」對此，原PO表示理解，但是為了新生兒的健康著想，必須如此。網友也分享自己的案例，自己的兩個女兒也有小被被，有一次她不小心洗了被被，兩個女兒瞬間爆氣，一直邊哭邊說「味道都不見了」、「沒有安全感了」，媽媽很疑惑地問女兒們「香香不好嗎？」，卻遭崩潰的兩個女兒反問「妳懂什麼」，讓媽媽啼笑皆非。

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