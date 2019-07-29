不怕死？ 館長暴打吃屎哥後... 換「他」放話將破除館長神話

2019-07-29 22:10

〔即時新聞／綜合報導〕「吃屎哥」游兆霖日前才和「館長」陳之漢約戰單挑，兩人27日在林口展開決鬥，館長僅花了1分18秒就將吃屎哥打到躺地不起，並一臉痛苦地向館長道歉，前健美選手林志成先前多次向館長下戰帖，但他卻因資金、場地、日期與各種理由而未成局，林志成堅持比賽的場地一定要公開場合，目前暫定為雲林斗六市體育館，日期則是9月29日，並表示將與外界斷絕聯絡閉關修煉，誓言破除「館長神話」。

曾6連霸「世界終極格鬥王」的林志成，過去曾多次向館長嗆聲單挑，但因各種原因而多次約戰未到，被網友調侃為「雲林理由伯」，他曾嗆「5秒內能KO館長」，館長則回嗆，「不要再吹這個東西」與「你選手培養多少個？你給選手賺錢了嗎？幫選手照顧下半輩子了嗎？」林志成事後嘲諷，「你有年輕漂亮的老婆，好可愛的小孩子，我希望你如果真的身體不好，不要出來，也沒有人會去笑你啦！」

根據《三立新聞》報導，林志成再度放話「志成暫時要離開好友們去閉關鍛練，除了留一少數好友跟志成舉辦第一屆（炎黃子孫武狀元）盃擂臺比賽相關合作關係朋友會保持聯絡，其它暫時不聯絡了」及「從2019年9月29日止陳之漢館長的魔誣神話就會消失，那一些少數男女大人跟年輕人的迷茫崇拜把魔鬼當英雄他們到時候夢碎，更會清醒回到正義道德觀念」，但館長似乎對林志成單方面的挑戰不予回應。

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