全國東方美人茶評鑑頒獎 桃園茶農林雨暘拿下「特等獎」

2019-07-29 19:19

［記者鄭淑婷／桃園報導］「108年桃園市全國優質東方美人茶評鑑比賽頒獎典禮」今在桃園市綜合會議廳舉行，來自桃園市龜山區的62歲茶農林雨暘奪下特等獎，將最高榮譽留在桃園，他受訪時謙虛表示，獲獎要歸功於老天爺及協助採茶的婆婆媽媽們。

今年的參賽者主要來自桃園、新竹、苗栗及新北、花蓮等縣市，參賽點數共計487點，特等獎1人、頭等獎11人、二等獎15人、三等獎24人，拿下特等獎的林雨暘，另也包辦了頭等、二等、三等獎，獲獎者也不乏返鄉製茶的青農；據悉，特等獎茶葉因品質好，價格喊到1台斤48萬元，但數量十分有限。

林雨暘說，阿公、爸爸都是以製茶為業，到了他已是第3代，拿到特等獎不是他1人的功勞，要歸功於老天爺及協助採茶的婆婆媽媽們。他說，製作東方美人茶的茶葉，得靠小綠葉蟬叮咬後才能產生特殊果蜜香，桃竹苗的氣候提供小綠葉蟬適宜的生長環境。而要製作出好茶，每一個環節都不可大意，從第一線採摘茶菁到製茶，必須仔細挑掉不好的茶菁，每次參賽都讓他瘦一大圈，而茶葉對他來說不單只是飲品，已經是「藝術品」了。

桃園市副市長李憲明出席頒獎典禮時表示，不少茶農辛苦栽種茶葉，卻也飽受國外劣質茶葉的侵擾，讓辛苦得不到回饋。而東方美人茶具有其獨特性，國外的茶葉很難取代，因此希望透過舉辦比賽將東方美人茶推廣出去。

桃園市政府農業局表示，為了讓各項茶葉評鑑更具象徵性、避免仿冒，規劃有茶葉分級包裝制度，並在茶罐上外加「防偽封籤」，讓愛茶或是飲茶初級者，都能安心找到適合自己的茶。

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