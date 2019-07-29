枋寮80歲阿公長期靜坐公所 盼官方解決養雞場惡臭問題

2019-07-29 15:01

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕枋寮鄉樂樂養雞場臭味問題，多年來經過中央及地方機關處理仍未解決，一名當地80歲阿公「黑人伯」，一早不顧將近35度高溫，到枋寮鄉公所前靜坐無言抗議，不少居民陸續到場為他加油打氣，黑人伯強調「他不懂程序跟政治，只希望惡臭能停止。」枋寮鄉長陳亞麟強調，公所已經決議撤照，樂意人民表達心聲。

80歲的「黑人伯」洪昭盾身上衣服寫滿「為了家園健康而抗議」、「雞場餓臭味公僕不知嗎？」、「爽到你、甘苦到阮」，沒有激烈動作及呼喊口號，只是帶著水靜靜坐在枋寮鄉公所前，強調不會絕食或傷害自己，但會持續靜坐抗議到底。

「我已經80歲了，積極表態是為了下一代子孫們！」長期參與養雞場臭味抗爭的「黑人伯」指出，人民是主人，但政客只有選舉的時候才會把人民當主人，其他時候就把人民晾一邊，樂樂養雞場已經抗爭多年，政府沒有任何作為，受苦的枋寮鄉親不知道找誰處理，自己的孫子也常說「阿公臭臭。」他希望和平靜坐抗議，影響更多人站出來關注這個議題。

多年來持續與鄉代林文央率眾抗爭的枋寮鄉民張仁吉，今多次到鄉公所關心「黑人伯」是否耐的住酷暑，張仁吉表示，對「黑人伯」阿公感到心疼以及不捨，也感到羞愧，一位關心地方的長輩以身作則，為家鄉默默的付出及靜坐，用沈默力量向腐敗的政府提出最無言沈重的抗議；希望希望更多年輕人要勇於捍衛自己的家鄉不要默不吭聲，不要認為這些與自己無關，家鄉只能自己救。

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