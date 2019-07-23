屏東養雞場縣府搶先會勘開罰 黃國昌批：心虛

2019-07-23 22:25

〔記者陳彥廷／屏東報導〕「說好的中央、地方參與現勘呢？」屏東縣政府今天前往屏東枋寮鄉樂樂等5間養雞場會勘，並認定違法將開罰，不過，原定明天就要到場會勘卻因此破局的立委黃國昌剛剛在臉書上發文並批評屏東縣政府「心虛！」。

黃國昌指屏東縣政府原本已發公文、訂好明天要會勘民進黨議員周碧雲的違法養雞場，沒想到屏東縣府竟然靜靜地放大家鴿子，今天下午突然自己跑去會勘，會勘結果則是大家都不意外的「違法」。

整起事件起因於屏東縣政府於昨天下午收到枋寮鄉公所日前會勘後所陳報的違法事項，縣府今天下午再排定現勘，現勘後並認定違法事項將開罰。不過，破天荒的神速效率是發生在黃國昌中午po文指明天下午將再次南下會勘後，時機點太過巧妙，也被黃國昌認為是「心虛」。

黃國昌直言，看到堂堂1個縣政府卻搞得這麼心虛、這麼粗暴，不讓中央部會參與會勘、偷偷偷摸摸地放大家鴿子還是首遭，更離譜的是，違法狀態超過4年，不趕快依法撤照、罰個3到15萬是要幹嘛？

黃國昌質疑，「小小罰、長長拖，4年後還要再罰第2次3到15萬嗎？」的作法就是包庇，簡直宣告屏東就是違法土豪的樂園，強調屏東縣政府遇到周氏家族腿就軟、把枋寮鄉親當盤子！

不過，屏東縣政府農業處回應，自106年起已數度函請枋寮鄉公所就該等場儘速進行初審，就待鄉公所呈送初審文件，昨天接獲公文，今日複審會勘將按照日前行政院農業委員會及行政院環境保護署各項指示做進一步審查認定，將按照各項法規予以處置，並不清楚黃委員的po文內容。

據悉，原本要來與屏東縣政府官員在樂樂養雞場前「正面對決」的黃國昌，中午時的po文還酸上次會勘缺席的屏東縣政府「不會再發明什麼新的莫名其妙的藉口吧！」，結果晚間整個情事演變成放鴿子，後來已取消行程。

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