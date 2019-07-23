黃國昌轉戰養雞場前夕 屏縣府火速現勘認定違規開罰

2019-07-23 20:41

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣枋寮鄉樂樂等5間養雞場因為臭味問題飄散，長期引發民怨，枋寮鄉公所本月上旬前往審查初審，昨天將認定的諸多違規，以公文方式送達屏東縣政府，屏東縣政府今天火速派人前往會勘，也認定有違規情勢將予以開罰。

樂樂等五間養雞場長期惡臭擾鄰，引發附近居民數度陳情抗議，枋寮鄉公所本月上旬前往該5間養雞場進行審查現勘後認定有1場扮5場、水權及雞糞處理等違規事項，週一匯整結果就發函予縣府。

屏東縣政府昨天接獲鄉公所所送初審公文後，今天下午就指派府內農業、城鄉、環保、水利及警察等相關單位聯合前往樂樂等養雞場進行複審會勘，就枋寮鄉公所初審結果進行複查。初步勘查該等養雞場已有共用圍籬牆等行為，達應合併計算飼養規模，將依水污染防治法及廢棄物清理法要求業者取得水污染防治許可證（文件）及檢具廢棄物清理計畫書，未依規定辦理者將依環保法規予以裁罰。

縣府表示，複審會勘將按照日前行政院農業委員會及行政院環境保護署各項指示做進一步審查認定，將按照各項法規予以處置。

縣政府指出，經會勘複查該5場已有共用圍籬牆等行為，達應合併計算飼養規模，卻未依畜牧法第5條第3款規定設置畜禽廢污處理設備、處理廢污或委託代處理廢污，或經檢查其畜禽廢污處理設備未符合畜牧法所定標準，將依畜牧法第39條第1項第2款處新台幣3萬元以上15萬元以下罰鍰，且依同法第39條第2項規定，後續如經按次處罰3次仍未改善者，將廢止及註銷其畜牧場登記證。

今天中午立委黃國昌則在臉書再次大動作批評屏東縣政府，指稱中央的環保署發函後，屏東縣政府竟置之不理，直言「瀆職擺爛」、「終於睡醒了」，且明天將聯合會勘，引發網友極大迴響，他也酸屏東縣政府「不會再發明什麼新的莫名其妙的藉口吧！」；屏東縣政府今天開罰，明天是否會到場已成地方關注焦點。對此，有居民就打趣，黃國昌從機場轉戰雞場。

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