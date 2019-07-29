南投12國小換校長 也宣告「德化」校名走入歴史！

2019-07-29 14:04

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣政府今日在南投國小舉辦國小校長聯合交接典禮，包括5位新聘、7位異動，總共有12所國小校長作出調整，尤以「伊達邵國小」最受注目，不但代表新任校長莊永智將成為該校更名後的首任校長，也象徵「德化國小」舊名將正式走入歷史，別具族群融合的意義。

日月潭「德化國小」成立迄今已58年，多年前地方發起正名運動下，地名才從「德化」變更為今日所稱的「伊達邵」，不過，學校名稱並未隨之調整，地方民眾遂又展開第二波正名運動。

邵族民眾表示，他們是居住在日月潭畔唯一的原住民族，「德化」國小之名就是「以德化番」之意，對邵族而言，充滿殖民、威權的意味，令人十分不舒服，才希望校名也能與地名一樣改為邵語「伊達邵國小」，使學生及族人對於學校、土地更具有認同感，也還其應有的尊嚴。

縣長林明溱致詞表示，校長是學校教育領頭羊，優秀的領導者應致力提升學校的教育競爭力，尤其現在少子化，學生人數日益減少，校長及老師們更應時時檢討、思考，想辦法留住學區內的學生，把教育工作做好，讓家長有信心願意將孩子送來就讀，如今校名由「德化」改為「伊達邵」，其蘊藏的族群、文化、人文歷史等諸多層面的意義，不啻也成為該校招生的最大特色。

縣府教育處副處長王淑玲表示，此次國中校長未異動，現任國小校長有7名異動，包括伊達邵國小校長莊永智、德興國小校長王勝吉、嘉和國小校長吳崑濱、中山國小校長吳雪華、弓鞋國小校長陳建佑、育樂國小校長簡文益、中峰國小校長陳明達；另有5位新聘校長，包括互助國小校長江子信、內湖國小校長沈晉億、南港國小校長陳學珠、人和國小校長鄭明祥及東埔國小校長朱懿幰。

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