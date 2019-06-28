圳堵國小校長蔡宗信7月1日回歸教師 督學藍淑美暫代校長

2019-06-28 22:11

〔記者歐素美／台中報導〕台中市神岡區圳堵國小校長蔡宗信上任後，因領導風格引發爭議，造成上屆家長會委員集體辭職，並陳情到教育局，教育局今天以不適任為由，要求蔡宗信7月1日回歸教師，將先調回教育局，由督學藍淑美暫代圳堵國小校長一職。

圳堵國小校長蔡宗信上任後，遭多位前家長會長及教職員指控撤換教務主任、忽視圳堵國小拔河隊20餘年來的努力及成績，若教職員意見不同，就被列入黑名單，慘遭整肅打壓，造成校園不安。

去年底，前任家長會長王韜翰不滿校長蔡宗信拒與家長溝通，多位家長會委員在班級家長代表大會中集體離席，並檢舉蔡宗信未依合法程序，自行找來5名委員組成家長會，同時內舉不避親，讓夫人出任圳堵國小家長會委員，並質疑教育局處理態度消極，揚言擴大抗爭。

圳堵國小校園風波，連市議員羅永珍也介入協調，但都未獲改善。日前多位前家長會長再向教育局陳情，教育局找來4位前家長會長、圳堵國小教職員及校長蔡宗信等當面了解，家長會長等一致要求教育局撤換校長。

教育局在今天發出公文，確認蔡宗信7月1日起回歸教師，將先調回教育局；圳堵國小校長一缺，7月將由督學藍淑美暫代，之後再依校長調動派任。

教育局表示，因蔡宗信無法勝任圳堵國小校長，繼續領導學校，將先調回教育局，再決定調往哪一個學校，強調回任教師只是希望他沉潛一下，未來還是有機會出任校長，也希望學校愈來愈好。

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