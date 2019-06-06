南投這學校野生動物多 穿山甲也來當同學！

2019-06-06 17:25

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣埔里鎮國立暨南國際大學環境優美，自然生態資源也十分豐富，甚至還有珍貴稀有保育類野生動物穿山甲棲息，為了讓穿山甲更受到保護，學校除了設置告示牌，提醒來往人車注意，也將展開生態調查，了解校內棲地環境及族群數量，有助後續保育與研究。

暨大位於埔里鎮桃米生態村內，佔地約150公頃，不僅環境宜人，也提供野生動物棲息的場所，在這裡上課，能常與野生動物不期而遇，甚至是十分罕見的穿山甲，去年元月間許多師生即在圖書館旁的草皮，發現習慣在夜間出沒的穿山甲，大中午就在「逛校園」，多人趕緊拿起手機拍下珍貴的一幕。

由於校園內仍有人為活動及汽、機車行駛，甚至是偶爾闖進校園的野狗，都可能危及穿山甲生存，前年暨大師生晚間於機車專用聯外道路，發現1隻尾部受傷的穿山甲，懷疑是遭到野狗攻擊，趕緊聯繫農委會集集特有生物研究保育中心進行救治，驚險保住一命。

為了讓這群嬌客受到更好的保護，目前校方已在校園中穿山甲常出沒的地點設置告示牌，提醒來往人車注意，以免不小心傷了牠們，若師生在校內發現受傷的穿山甲，可以通報學校警衛室或特有生物研究中心急救站。

暨大表示，現階段計劃進行穿山甲生態調查，邀請穿山甲保育專家孫敬閔到校演講，並現勘校園環境，初步就發現30多個穿山甲的覓食穴，而且都是新生成不久，為了解牠們在校園的棲息狀況及可能的族群數量，未來將展開活體捉放，標記後以無線電追蹤，再進行紅外線攝影機拍攝，提供後續的保育及研究之用。

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