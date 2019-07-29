日本高中鐵道模型競賽 台灣這2隊有殊榮 奪設計特別獎

2019-07-29 13:10

〔記者張聰秋／彰化報導〕捷報！日本鐵道迷年度盛會的第11屆全日本高中鐵道模型競賽，目前在日本東京舉辦，彰化縣立2所國中彰安、竹塘國中，結盟組隊「跨級」參賽，從142支勁旅隊伍脫穎而出，奪下「理事長特別賞」、「設計特別獎」殊榮。

第一手獲獎消息傳回台灣，海外得獎榮耀讓台灣之名大放異彩，2校師生跟著沾光。得獎作品各由彰安國中師生創作的「八卦山大佛風景區」，在參賽142隊中，摘下總名次第7，獲得「理事長特別賞」，竹塘國中的「王功漁港」名列總名次第24名，榮獲「設計特別獎」。

作品「八卦山大佛風景區」將八卦山大佛、八卦山牌樓、銀橋飛瀑、賴和詩牆、鷹揚八卦、牧場、彰化肉圓等在地特色細膩的融入作品中；另一件「王功漁港」作品，則以南彰化的的漁港區為主題，將芳苑燈塔、王功漁港、風力發電、水鳥生態、養鴨人家、蚵寮等，沿海人文地理景觀，微妙微肖的呈現在作品中，透過作品，一覽彰化在地之美。

彰安國中與竹塘國中跨校結盟，從去年開始發展「鐵道微縮模型製作」課程，運用3D列印等素材，將彰化特色景點融入鐵道模型。

兩校10多位師生在校長林麗觀、黃仲平的帶領下，7月25日飛往日本東京，參加為期6天的競賽，這項競賽全日本注目，參賽隊伍主要是高中生，競爭激烈，2校師生預計明天（30日）啟程歸國。

彰安國中表示，比賽會場，參賽學生用英語講解製作過程和作品意象，台灣的彰化之美成為媒體採訪拍照的焦點，日本鐵道迷部落客更把「八卦山大佛」作品的照片PO上部落格，學生的努力，成功把彰化之美推向國際舞台，值得嘉許。

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