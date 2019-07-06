日本鐵道迷瘋台灣！追完CT273 朝聖藍皮普快「開窗吹風」

2019-07-06 16:35

〔記者花孟璟／花蓮報導〕台鐵4666次郵輪式列車「仲夏寶島號」（CT273蒸汽火車），今天上午因等候莒光號列車先過，耽誤了28分鐘，上午11點13分才從玉里站出發開往台東，玉里火車站上午擠滿鐵道迷搶拍，而2013年開始勤跑台灣「追火車」的日本鐵道迷藤井英樹今年又來了，這次還要加碼體驗南迴線「全台灣僅存可以開窗的普通車」！

藤井英樹是東京的上班族，假日的嗜好就是到處追火車、拍火車，他從2013年起，年年來台灣追火車，已經超過50次，他的臉書動態，上月24日就是山口線「新山口駅」打卡，與許多日本鐵道迷拍攝山口線上運轉的D51200蒸汽火車。

藤井說，這次來台灣時間較短，只有2天。問到「來台灣幾次了」？藤井立刻掏出日本護照，裡頭幾乎每一頁都蓋滿中華民國出入境戳章，他說，很喜歡來台灣，人情味很棒，除了追火車，「台灣的馬殺雞按摩也很厲害」！

今年的仲夏寶島號郵輪式列車原訂今天上午10點45分從玉里開車，中間停靠富里、池上、山里，預計15點35分開抵台東站，比去年少停一站關山站。但因花蓮號誌故障造成列車慢分，仲夏寶島號為了等候72次莒光號先通過玉里站，列車延誤28分鐘才從玉里站出發，火車慢分讓鐵道迷多了許多空檔和仲夏寶島號拍照，相當熱鬧。藤井先生也背著他的相機，興奮地到處取景。

藤井先生說，每一次來台灣的心情都不一樣，他透過管道得知，目前台灣還有「可以開窗」普通車，這次來台灣除了搭蒸汽火車，特別希望搭上特別的3672普通車，因為在日本，可以開窗戶的舊款普通車老早就絕跡！

陪同藤井先生的台灣朋友「鹿茸」說，仲夏寶島號15點35分到台東站，剛好可以接到藍皮普快3672次16點10分從台東開車。他說，日本目前已無營運中的正規班次普通車可以開窗戶，對日本朋友來說特別有懷舊感，他和藤井要一起從台東搭到知本，體驗火車上開窗戶、吹風的樂趣。

台鐵局CT273蒸汽機關車「SL仲夏寶島號」，為日本川崎車輛公司於1943年製造，曾是台灣蒸汽火車史上「不朽的急列車」，單機最高車速設計為每小時100公里，使用蒸汽壓力最高達16公斤/平方公分，機車運轉整備總重為115.25公噸，牽引力為12820公斤。

CT273自從2014年修復後，取名「仲夏寶島號」，每年夏季在台東線鐵路玉里─台東之間，以郵輪式列車獲得「動態保存」，2017年還與JR西日本的同型古董蒸汽火車「SL山口號」（C571）締結姊妹機關車，去年西日本旅客鐵道株式會社還組團來台舉辦締結姊妹車週年慶。

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