台南林百貨紅到海外 前進沖繩讓日媒也好奇

2019-07-29 10:18

〔記者劉婉君／台南報導〕台南林百貨是許多日本遊客到台南必訪的行程，而林百貨也紅到海外，上週帶著台南好物前進日本沖繩的琉貿百貨，舉辦為期40天的展售會，當地日媒也對林百貨相當好奇，包括朝日新聞台等10多家媒體報導，一同出席活動的台南市觀光旅遊局長陳信安期盼未來台南與沖繩能有更多的文化觀光交流，並與林百貨董事長陳慧姝接受日本經濟新聞專訪。

林百貨於7月23日至8月31日，在琉貿百貨二樓人氣品牌樂園百貨進行海外展售會，除了職人手作帆布包系列、絲巾、藺草包等許多林百貨限定文創商品外，展場也布置林百貨以日本時代櫃姐創作的娃娃圖案及相關周邊文具系列，還有林百貨的背景故事和八大必看景點介紹、台灣老屋元素等，陳慧姝表示，希望藉此讓更多日本人、國際旅客認識林百貨，到台南旅遊。

林百貨企劃部副理曾芃茵表示，林百貨於沖繩初登陸的大紅布條，也高掛在琉貿百貨外牆上，及引當地民眾與各地遊客注意，而1樓入口處及等候區仿照台南林百貨1樓擺設的「台南好客廳」和人氣商品介紹，包括「我是台南人」帆布包、台南椪餅等，都引起話題，期盼讓更多人認識台南好文化。

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