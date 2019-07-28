「去死」韓粉曬年輕照 火大嗆：化妝定比18歲女學生漂亮！

2019-07-28 10:40

〔即時新聞／綜合報導〕一名楊姓女韓粉因不滿高雄廣德家香蕉煎餅響應罷免市長韓國瑜，不僅與一名在場消費的蔡姓女學生在言語上交戰，還被媒體捕捉到怒罵「去死」的畫面引發爭議。楊姓女韓粉繼26日在臉書表示蒐證要告相關人證物證，並點名蔡姓女學生地檢署當面對質後，27日她更換大頭貼照，並稱「這時候我已經40歲了」，要是有化妝「相信我一定比那個18歲的女生還漂亮有氣質」。

楊姓女韓粉在文中貼出一張臉部施以唇膏、腮紅、眼影等點綴，頸部似掛著配飾，以及披上紗巾的唯美沙龍照，並在留言串寫道「誰不會老」，並控頻被罵「醜八怪」、「老不死的」、「大媽」、「大嬸」的，讓她氣壞反問「我有那麼醜嗎？」

楊姓女韓粉在文中直言，「真是氣死我了」、「真是火大」，並說明「這時候我已經40歲了，到現在我都沒有化妝保養過」，強調很生氣被「小屁孩」批評，「我要是也有化妝我相信我一定比那個18歲的女生還漂亮有氣質多了」。

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