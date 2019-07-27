百年歷史火燈夜巡將展開 居民趕製萬支火燈

2019-07-27 18:09

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣布袋鎮過溝建德宮「火燈夜巡」為嘉義縣定無形文化資產，將於7月29日）展開連三天活動，庄內民眾近日削竹、裝瓶和燈芯，趕工準備上萬支火燈，迎接超過百年歷史的夜巡儀式，也有不少外地遊客說，「到時一定要來見識這獨特的民俗文化！」

嘉義縣文化觀光局考證，清代過溝與布袋兩庄經常械鬥，不少人身亡，該處被稱為「冤家港」，孤魂野鬼傳說不斷；過溝建德宮主神為李府千歲，早期並無路燈，村民為祈求平安，製作火把高舉引路，請求千歲在農曆開鬼門前三天夜巡，驅趕野鬼。

建德宮志工余江元說，每年火燈夜巡要準備上萬支火燈，製作過程是先將竹子鋸成適當長度，再將上端用刀剖開，裝入玻璃瓶後用鐵絲綁緊，然後用棉線、瓶蓋及金紙製作成燈芯，放入煤油。

在建德宮工作20餘年的志工黃月娥表示，火燈點火後玻璃瓶若受熱不均勻恐會破裂，因此還需用黏土將瓶蓋到瓶身上半部覆蓋保護，露出燈芯，並在竹身上貼上符令，才是完成一支火燈；建德宮會計股長蔡育明說，10多年前廟方曾決定將縮減夜巡成1天，民眾為維護傳統自行舉辦前2天，也激發社區意識，後來恢復為3天，如今當地老幼從製作火燈到夜巡都積極參與，傳承特色文化。

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