「桃園1秒殺到台南」車牌有詭！ ETC百萬欠費大戶抓到了

2019-07-27 12:10

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕營運中的通運公司旗下4部車輛，竟積欠高達122萬元通行費不繳，交通部高公局表示，昨日夜間法務部行政執行署執行官在地方警員戒護下，率同高公局、公路監理單位及公路警察人員，聯手透過ETC系統追查車輛動態，成功查扣該公司名下全部車輛，並發現該公司長期違法偽造使用車輛號牌，一併移送警方依法嚴辦。

高公局業務組長劉逢良表示，122萬元是高公局追繳通行費欠費以來，排名前3的欠費大戶；同時要呼籲民眾不要心存僥倖，高公局會持續配合執行署，以具體行動嚇阻欠費義務人惡意不繳費行為。

高公局為積極追討車輛積欠通行費，除加速辦理移送強制執行作業外，平時也與公警及監理單位成立「車牌異常查調取締」作業小組，透過ETC系統分析，加強查察不法車輛違法行為。近日經作業小組鎖定發現該通運公司名下特定車號，發現該車號從107年9月起，有一牌多車掛用，及懸掛偽變造車牌行駛情形，同樣車號才剛出現在桃園，馬上就到台南；且該車號車輛頻繁行駛高速公路，積欠通行費已逾50萬元，被高公局列為ETC欠費大戶黑名單。

高公局表示，鑑於該通運公司惡意違法情事重大，經高公局邀集宜蘭執行分署、桃園執行分署、基隆監理站及公路警察局等相關單位，成立臨時專案追查小組，透過ETC相關資料分析監控，終於一舉破獲該公司違法車輛停駐處所，執行官當場諭令查扣該公司全部車輛（4部曳引貨車），車牌偽造行為也同時移送警方依法偵辦。後續該公司若不繳交積欠費用，就將拍賣車輛。

高公局表示，國道全面實施計程電子收費以來，陸續發現部分車輛號牌有故意遮蔽、未懸掛、偽造及變造等違法情事；高公局已聯合相關機關，鎖定違法並滯欠費車輛進行專案查扣行動，一旦確實查獲，除追繳通行欠費外，涉有刑事之當事人，還將面臨司法制裁，呼籲民眾勿心存僥倖及以身試法。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法