遠通ETC違約被罰4億 高院判免罰

2019-06-12

〔記者楊國文、鄭瑋奇／台北報導〕國道電子計程收費BOT案，交通部高速公路局認定遠通電收ETC利用率未達合約規定，對遠通電收求償四億二七五○萬元。遠通提出民事訴訟，台北地院去年判遠通電收勝訴，四億多元懲罰性違約金債權不存在；高公局上訴高等法院，高院認為高公局未能舉證遠通電收產能利用率落後，確符合契約所定服務品質或相關管理事項有重大違失等情形，昨仍判高公局敗訴。遠通電收表示尊重，高公局回應不排除再上訴。

高公局不排除再上訴

遠通電收指出，高公局於二○一一年指未達到電子收費分年利用率第三年度四十五％的目標，構成違約。遠通電收同年六月提出以eTag創新科技與服務為主軸的實質零元電子收費裝置的「整體解決方案」後，高公局回稱，若「整體解決方案」能達成其所規定的六個檢核點，將不再對遠通電收回溯懲罰違約金。

不過，高公局分別於二○一二年六月、二○一三年六月及同年七月發函，指遠通電收未達到議約確定條款所定第五、六年度分年利用率六十五％、七十％的目標，應回溯自二○一一年四月十五日起至二○一三年八月十六日，按日處以五十萬元、共計四億二七五○萬元懲罰性違約金。

遠通電收認為，該段期間利用率落後的情形，並不符合契約所定違約成立要件，提起民事訴訟。高公局認為，遠通當時的確未達到契約規範，也影響到國道全面計程收費的推動，遠通確實違約。

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