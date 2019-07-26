田寮河與旭川河整治啟動 打造台版清溪川受矚目

2019-07-26 21:39

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市田寮河與旭川河水質淨化工程已經發包，預計8月動工，將和台中的柳川、綠川一樣，採用礫間處理工法，營造親水空間。環保局表示，民眾期待的田寮河水質整治預估2年完工，營造親水空間。

此外，市府也爭取旭川河2期截流工程與景觀營造、田寮景觀設計、西定河現地水質改善規劃費共7600多萬元，已經在月底核定。

田寮河和旭川河是流入基隆港主要河川，也是基隆港2大污染源。田寮河是基隆市中心主要運河，沿岸是基隆市民重要休閒場所；旭川河上興建有3棟大樓，家庭污水都直接排入河中，上游西定河與南榮河的污水也匯聚在旭川河，河水污染嚴重。

市府爭取田寮河、旭川河及旭川河上游南榮河、西定河水環境改善工程補助，逐涉改善基隆港水質，經過多次流標，田寮河與旭川河的工程終於在日前發包出去，預計8動工。

環保局水質及土壤防治科長林嵐表示，田寮河與旭川河將引進日本礫間工法來淨化水質，利用「生物膜」處理方式，消滅水中污染物以淨化水質。台中的柳川和綠川就是採用礫間處理方式來淨化水質。

市府將在東明路加油站與自來街附近分別設置礫間處理設施，將污水引入礫間處理設施，再將除污淨化之後的水排入河中。這些礫間處理設施都採地下化設置，後續地面上再營造綠化景觀、休閒廣場等空間。

林嵐表示，除了做河水淨化、景觀改造之外，還搭配工務處污水下水道家戶接管，整體改善基隆港水質。

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