2020台灣燈會 3燈區主題：雨林秘境、藝想世界、童趣樂園

2019-07-26 22:43

〔記者蔡淑媛／台中報導〕2020台灣燈會在台中，市府今天正式發表燈會台中市識別系統，以璀璨台中為主題，並宣佈3個燈區的森林、馬場園區及文心森林公園主題分別為雨林秘境、藝想世界與童趣樂園，以生態光雕、花燈工藝、親子歡樂活動，展現燈會豐富多元、傳統與創新。

觀光旅遊局長林筱淇指出，2020台灣燈會將於明年2月8日元宵節開幕至23日，進行16天展期，預計耗資近5億舉辦，其中3億5千萬預算，包含中央補助1千8百萬、市府配合款3億3千2百萬，另1億多會向民間勸募。

日前針對台灣燈會補助，交通部與台中市府隔空互嗆，市府曾言不排除自辦台灣燈會，前日接到核定補助後，今天林曉淇強調「無論中央補助多錢，台中市都會辦好！」包括自籌預算、向民間勸募認養燈區、挹助資源等，目前市府各局處都動員向民間企業邀請參與。

林筱淇表示，過去規模較小的中台灣燈會都有很多廠商贊助，明年台灣燈會目前有傳產業、手工機具業、服務業、飯店業表示會參與，包括王品、手搖茶飲、建清新溫泉、麗寶樂園也都表達會協助，「她有信心辦好！」

明年台灣燈會的台中市識別系統設計委託薩巴卡瑪公司，曾設計歌劇院及台中的光影藝術節，設計總監Anthony J. Soames定居台中20多年的英國人，LOGO採用特殊的紫色、並融合台中的「中」、「陀螺」、「氣球」、「燈籠」等創意元素，給予奇幻、炫爛的燈會享受，LOGO將出現在宣傳燈會的文宣、廣告、圍籬、志工背心等。

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