快訊》慎防劇烈降雨！ 苗栗、台中10區發布大雷雨特報

〔即時新聞／綜合報導〕氣象局今日下午對苗栗縣、台中市共10區發布大雷雨特報，將持續至晚上6時45分，提醒民眾特別注意。
中央氣象局晚上6時13分，對苗栗縣的卓蘭鎮、泰安鄉；以及台中市的北屯區、豐原區、東勢區、潭子區、新社區、石岡區、太平區、和平區發布大雷雨即時訊息。
氣象局提醒民眾慎防劇烈降雨、雷擊，溪（河）水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。路面濕滑，步行與開車請注意安全。能見度低，請注意行車安全、減速慢行。
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〔即時新聞／綜合報導〕氣象局今日下午對苗栗縣、台中市共10區發布大雷雨特報，將持續至晚上6時45分，提醒民眾特別注意。
中央氣象局晚上6時13分，對苗栗縣的卓蘭鎮、泰安鄉；以及台中市的北屯區、豐原區、東勢區、潭子區、新社區、石岡區、太平區、和平區發布大雷雨即時訊息。
氣象局提醒民眾慎防劇烈降雨、雷擊，溪（河）水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。路面濕滑，步行與開車請注意安全。能見度低，請注意行車安全、減速慢行。