父親節愛爸爸 苗栗醫院提供免費攝護腺健檢

2019-07-26 20:53

〔記者彭健禮／苗栗報導〕早期攝護腺癌症狀不明顯，且與良性攝護腺肥大非常相似，因此常被輕忽，導致延誤就醫，錯失黃金治療期。衛生福利部苗栗醫院響應「萬人攝護腺免費篩檢─父親節要愛不要癌」活動，於29日到8月9日，提供50歲以上，或40歲以上有攝護腺癌家族史男性，免費接受攝護腺特異性抗原（PSA）血液檢測，歡迎符合條件者，攜帶健保卡至社區健康中心辦理，洽詢專線：泌尿科門診037-261920轉2118。

部立苗栗醫院泌尿科醫師劉明岳表示，攝護腺又名前列腺是男性特有腺體，半數男性50歲後就有攝護腺肥大現象，而70歲男性的比率更高達70─80%，其中只有約三分之一的人會出現臨床症狀才求診。而要特別注意的是，早期攝護腺癌沒有明顯症狀，當癌細胞生長到某一程度，造成尿道阻塞時，出現頻尿、夜尿、解尿力道不足而出現斷斷續續或解尿不乾淨、滴滴答答的情形，嚴重者會出現解尿疼痛甚至尿滯留情形，而患者常將這些症狀誤認為攝護腺肥大，未積極就醫，以致錯失最佳治療期。

劉明岳說明，其實多數攝護腺癌，可以透過醫師檢診和篩檢，及早發現異常，檢查項目包括肛門指診（DRE）、攝護腺特異性抗原（PSA）血液檢測，及經直腸超音波（TRUS） 等，再視情況以切片方式，確診是否罹患癌症。

劉明岳舉例，今年初有一名81歲男性鄉親，因解血尿至泌尿科門診看診，透過理學檢查及攝護腺特異性抗原檢測，及進一步切片經病理報告，確診為攝護腺癌，經與患者及家屬說明、共同討論後，擬定最佳治療方針，目前採每月定期以荷爾蒙針劑方式治療，病況穩定。

劉明岳補充說，攝護腺癌的預後，相較其他癌症好很多，籲請民眾勇敢面對，並定期檢查，以達到早期發現、早期治療，效果更好的目標。此次苗醫與中華民國泌尿腫瘤關懷協會、童綜合醫療社團法人童綜合醫院，共同辦理「萬人攝護腺免費篩檢─父親節要愛不要癌」活動，歡迎鄉親把握機會，踴躍參加篩檢。

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