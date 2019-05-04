醫病》攝護腺癌第3期！他就醫遵醫囑 登山腳力比病前好

2019-05-04 19:05

〔記者蔡淑媛／台中報導〕68歲的劉先生10年前健檢發現罹患攝護腺癌，2年後手術切除攝護腺，確診為第3期，術後攝護腺指數PSA仍持續升高，去年接受荷爾蒙和30次放射治療，他也配合醫囑及運動，沒有出現血尿、漏尿等副作用，後來也持續健行、爬山、游泳，還能爬合歡山尖峰、阿里山最高峰大塔山，腳力比生病前還好，現在仍在工作。

台中榮總泌尿科主任裘坤元說，劉先生罹患攝護腺癌第3期，腫瘤侵犯到攝護腺旁的軟組織，進行根除性手術，切除攝護腺，但手術切除愈多組織，恐傷害性功能或排尿功能愈大，因此依據期別有不同治療方式，達到一定療效。

攝護腺癌每年新增5000多人，發生率每10萬人就有40至50人，是男性癌症第4名，死亡率第6名，早期不會有症狀，近半數發現為晚期，期數愈早開刀愈好，但要評估年紀、惡性度、期別和身體狀況，治療有手術、放療、荷爾蒙治療、化療、標靶、鐳223同位素治療、臨床試驗等，這是能控制且可以治療的疾病，不要忌諱就醫。

劉先生有糖尿病史但控制良好，也無身體不適，原本只是認為年紀大了要檢查攝護腺有肥大問題，結果正常，抽血卻驗出PSA值6.4，罹患攝護腺癌，考慮手術時同時以吃蔬食、練氣功調整，但時時擔心惡化，2年後轉到台中榮總接受達文西機器手臂手術切除攝護腺，術後PSA值仍持續升高。

劉先生後來轉診給裘坤元治療時，PSA值已達0.2，必須進一步治療，以免攝護腺癌復發惡化，今年3月接受荷爾蒙及放療，效果良好，PSA值一直控制在小於0.003，現在每天走1萬5000步，也游泳、登山。

裘坤元說，一般人對放療很恐懼，誤以為會噁心、嘔吐、掉髮，加上作用在攝護腺更害怕與排斥，但其實產生的副作用，可能對曾手術治療的患者增加漏尿及影響性功能機會，但做凱達爾運動、服藥、治射等治療復健是能改善。

另一名72歲陳先生在7年前因頻尿就醫，發現罹患攝護腺肥大及攝護腺癌第3期，手術並做、荷爾蒙和放療，去年檢查出癌轉移到全身多處骨頭，只能臥床，後來做骨水泥手術，今年3月轉至台中榮總接受鐳治療，現在已經每天行走半小時以上。

裘坤元今天在攝護腺癌病友會中強調，攝護腺癌好發於60、70歲，早期發現治療，5年存活率超過9成，提醒50歲後每年抽血驗PSA，有家族史則要提早45歲篩檢，一般50歲PSA值應小於2.5、60歲小於3、70歲要小於4，而台中榮總5年來也與惠康基金會每2個月就到社區做社區篩檢，提醒母親節至，男性做篩檢也是母親節最好的禮物。

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