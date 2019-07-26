電音派對來了！首屆屏東青春藝術節8/2登場

2019-07-26 08:44

〔記者羅欣貞／屏東報導〕陪年輕人度過快樂暑假，屏東縣政府文化處推出的「青春藝術節」系列活動，將於下週五（8月2日）晚間7點在屏東演藝廳戶外廣場，由電音派對打頭陣，邀請台灣知名女DJ Ray Ray及Luxy boyz演出，結合文創市集與TAKE無人機、任天堂Switch等抽獎活動，歡迎民眾到現場一起搖擺沸騰。

首屆青春藝術節從8月2日至31日於屏東演藝廳、藝術館推出系列活動，2日晚間開幕場由最受年輕人喜愛的電音派對，為青春藝術節拉開序幕，邀請台灣首位登上Tomorrowland（比利時電子音樂祭）的女DJ RayRay，以及知名DJ Rio、MC Can、Luxy Boyz、Bling Girls，輪番嗨爆屏東演藝廳。

由美秀集團及董事長樂團領軍的音樂工作坊，開放報名不到一週已額滿，接下來還有金鐘影后王琄、青藝盟團隊帶來的戲劇治療工作坊、結合多元舞風與創意的舞蹈Battle大賽，報名至7月底，請有興趣的青年朋友把握最後期限踴躍報名。

另青春講座系列邀請到滅火器主唱楊大正、種子音樂創辦人田定豐、閃靈樂團團長Doris，著名音樂人在屏東藝術館分享勇敢追夢的故事。活動期間文化處在演藝廳戶外廣場打造青春跳舞機及人牆穿越互動裝置，搭配巨型電視牆，從街頭到藝術場域，都是青少年探索的領地。

青春劇場系列則邀請原聲童聲合唱團與泰武古謠傳唱帶來《玉山vs大武山的傳說》、以傳統家將文化紅到國際的鐵四帝《回‧神》、當代傳奇劇場《英雄武松》、種子舞團《找夏》及故事工廠《莊子兵法》，節目資訊可上文化處官網及臉書粉絲頁查詢。

知名DJ RIO。（屏東縣政府文化處提供）

知名DJ Ray Ray。（屏東縣政府文化處提供）

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