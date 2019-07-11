少年囝仔台灣歌多元樂器合奏決賽 27日在這大學登場

2019-07-11 08:25

〔記者王俊忠／台南報導〕中華民國青年音樂研習協會主辦的第3屆「少年囝仔ㄟ台灣歌」多元樂器合奏大賽，報名已在6月底截止，主辦單位在眾多報名參賽隊伍的海選影片中，投票決定出少年組與青年組晉級決賽的隊伍，將於7月27日在協辦的台南應用科技大學舉行決賽。

中華民國青年音樂研習協會理事長蔡建男表示，現今國內音樂比賽會因屬性不同有所區分，國樂跟國樂比；流行樂跟流行樂比，無形中讓學習樂器的青少年對音樂的體驗與認知侷限在某領域，無法從音樂的學習、領悟更多差異及學習尊重，希望藉此賽事讓學音樂的青少年了解「欲向蒼穹飛去，必先立根我鄉土」的道理，重視並了解自己成長土地的音樂，再往其他方向發展，也藉由多元合奏懂得尊重差異，這樣的音樂學習才有價值意義。

主辦單位表示，賽事到今年邁入第3屆，同學們的參賽影片愈顯精彩，中西音樂合併及發揮創意、展現練習成果，在在顯示出舉辦比賽的意義，讓音樂的學子能融合更多方面的文化，發揮出屬於自己的風格色彩，才是我們未來音樂領域的競爭力。

在截止報名後，主辦單位針對海選初賽影片、歷經一番激烈討論，票選出晉級資格，少年組晉級名單分別為SL打擊樂團、晨星樂團、新光大樂團、Fun大樂團、PINPO樂團及南菁兒童樂團；青年組有反拍樂器、天然法則、直升機、南方主義、變胖校隊、Five Takes等隊伍。

決賽將於7月27日在台南應用科技大學乃連堂舉行，邀請具高公信力的評審陣容，歡迎對音樂有興趣的民眾屆時前往觀賞比賽過程。

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