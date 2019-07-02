和平島大地音樂祭6日登場 按讚免費入園、前300人免費吃冰

2019-07-02 12:42

〔記者林欣漢／基隆報導〕交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處（北觀處）將於7月6日下午4點至8點30分，在基隆和平島公園舉辦「和平島大地音樂祭」活動，今年以「世界的祕境，古老的聲音」為主題，邀請到金曲獎最佳原住民語歌手桑布伊等人接力演出，當天下午4點至6點，在「和平島公園」臉書粉絲團按讚推薦，即可免費入園；前300名參加千人跳吃冰舞的民眾，還可得到免費冰品1份。

北觀處表示，今年「和平島大地音樂祭」活動從6日下午4點展開，音樂會卡司請到桑布伊來詮釋「古老的聲音」，還有廖文強、都市零件派對、夕暮水等歌手接力上陣，當天下午4點至6點，在「和平島公園」臉書粉絲團按讚推薦，即可免費入園；在和平島公園沙灘區將帶來「ice ice你」仲夏主題曲的千人跳吃冰舞開場，前300名報名參加者可得到免費冰品1份，邀請大家一起舞動同樂。

另外，入園時還可在服務處索取抽獎券，獎項有背包、野餐墊、沙灘浴巾、門票等，持抽獎券至海科館還可享門票優惠。北觀處表示，樂聲伴隨和平島公園內巧奪天工的地貌、夕陽海景、郵輪出港畫面，絕對會有耳目一新的感覺。

北觀處表示，為便利遊客到訪，活動當天下午4點至晚上10點有提供免費接駁車，有和平島公園至碧砂漁港沿線停車場、和平島公園往返基隆火車站二條路線，每30分鐘一班，尖峰時段人數八成滿就發車；自行開車者可利用阿拉寶灣入口處收費停車場、海洋大學停車場及碧砂漁港收費停車場，再轉乘活動接駁車入園。活動詳情可上北觀處官網最新消息查詢。

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