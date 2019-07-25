鳳山鐵道雨水下水道最快10月動工 綠色園道明年底完工

2019-07-25 23:56

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄鐵路地下化通車後，市府規劃綠色園道，不料719淹大水，中央已核定經費，鳳山段將優先施作雨水下水道，最快將於10月動工，力拚明年雨汛期間完工，整體工程預計明年底完工。

綠色園道從左營到鳳山區全長約15公里，過去因鐵道阻隔，造成周邊排水不佳，沒想到719豪雨成災，大水挾帶園道泥流，形成滾滾黃水溢流，造成周邊許多住家淹水。

中央在立委李昆澤、許智傑爭取下，核定經費40多億元，市府將縫合路面高低落差，同步施作雨水下水道，打通過去因鐵道阻隔瓶頸段，讓沿線兩側達到分區排水，將可有效改善積淹水。

尤以鳳山段這次淹水最嚴重，是40多年來最慘一次，市府將優先施作雨水下水道，從大順路至鳳山大智陸橋，全長4公里，最快將於10月動工，力拚明年雨汛期間完工。

值得一提的是，鳳山段因園道狹窄，又緊鄰曹公圳旁，治水工法難度高，鐵道北側有3處瓶頸段，澄清路、青年路二段及文正路，過去受限鐵道阻隔，兩側高低落差1.5公尺，遇雨水往低處流，容易造成積淹水。

水利局將於鐵道北側三處瓶頸段，施作全長767公尺雨水下水道，銜接到文化西路既有排水設施，引導文正路水流經青年路二段、文化西路到曹公圳，改善鳳山市區積淹水，提升整體防洪能力。

鐵道局允諾將於2個月內，配合市府改善園道臨時排水工程；工務局後續高雄段及左營段的排水系統，將搭配園道工程一併改善，整體工程預計明年底完工。

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