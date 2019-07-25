城市芭蕾創作《水》舞 東西方編舞家腦力激盪

2019-07-25 23:23

〔記者張忠義／高雄報導〕持續創作不墜的城市芭蕾舞團，將於8月3日首度在衛武營國家藝文中心戲劇院登台演出，該團藝術總監張秀如力邀兩位東西方編舞家，以「水」為主題，推出今年下半年的創作芭蕾舞作，由資深舞者搭配舞蹈新銳共同擔綱，精彩可期。

張秀如表示，2019創作芭蕾《水》邀請旅歐20年曾獲選盧森市9大藝術家之一的高雄市青年舞蹈家王國權，與曾在義大利、德國、瑞士、南韓等多國，擔任編舞的羅馬尼亞籍康士坦丁編舞，以創意及舞者扎實的芭蕾技巧，呈現出兩齣以水為主題的精湛芭蕾作品。

康士坦丁指出，他從一般人與編舞家不同角度，來看待日常生活中不可或缺的水，他以水的形式，以及裝載水的容器，做為創作這齣舞碼的起點，例如人也是裝載水的容器之一，也是由水構造而成，由身體去思想及表達水這個物質，很有挑戰性。

值得一提，康士坦丁對水舞的創作，還兼具環保與人權精神，因近年生態頻遭破壞，使得氣候極端異常，各地常出現暴雨或乾旱。此外，中東難民透過海路，大量逃往歐洲，造成棘手的難民問題，也在這齣舞作點出人性的弱點。

王國權則從心靈層面，描述他對水的意象，他說，中文形容水的字句非常多，像是心如止水，或者水深火熱等，用心情的好壞，形容水就有不同的面向，探討水的存在和轉化的不同方式，想帶給觀眾豐富多元的視覺震撼。

張秀如說，《水》的演出陣容堅強，資深舞者搭配年輕新秀，包括葉麗娟、黃筱哲、司徒承修、魏梓錂、張護邁、許佳蓉等多人，她期待與觀眾在衛武營戲劇院相見，高雄首演後將展開屏東及台中的巡演，票券於兩廳院售票系統熱售中。

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