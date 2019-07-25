台俄直航晚2個月檢查手提行李 防檢局承認疏失

2019-07-25 22:21

〔記者簡惠茹／台北報導〕俄羅斯為非洲豬瘟疫區，台俄已於今年5月24日恢復直航，俄羅斯來台航班卻在7月19日才啟動手提行李100%檢查，防檢局表示，因承辦單位公文處理過程疏忽，導致未能在開航首日即啟動手提行李100%檢查，相關人員責任，將依人事規定懲處。

針對防疫是否有漏洞一事，動植物防疫檢疫局晚間說明，原本所有外國班機的託運行李不分國別均完全經過X光機檢查，手提行李部分則依常規由檢疫犬及海關人員進行抽查，目前已再進一步強化俄羅斯班機所有旅客手提行李100%檢查，敬請國人放心。

防檢局表示，5月22日確有收到交通部民用航空局發函表示，俄羅斯皇家航空公司及西伯利亞航空公司要求配合非洲豬瘟防疫措施的公文副本，該函提到該二公司將於近期開航俄羅斯定期航線，但是因防檢局承辦單位公文處理過程疏忽，導致相關訊息研判有誤，未能於開航首日即啟動手提行李100%檢查，7月17日防檢局召開第39次「豬瘟、口蹄疫及重要豬病防治諮詢小組會議」，會中決議因俄羅斯同屬非洲豬瘟及口蹄疫的疫區，因此納為高風險地區，並於7月18日函知各分局，於7月19日零時起實施俄羅斯旅客手提行李100%檢查。

防檢局說明，針對本案處理過程的疏忽，已進行全面檢討並深刻反省，相關人員責任，將依人事規定懲處，為避免未來再發生此類情事，防檢局已加強與各單位橫向聯繫，並於7月24日非洲豬瘟中央災害應變中心跨部會會議請交通部協助，未來只要是新許可的直航航線，將同步通知防檢局比對是否為高風險地區，作為實施強化防檢疫措施依據，也將加強透過邊境小組及跨單位合作機制，由中央災害應變中心積極整合跨部會合作，以確保防堵非洲豬瘟及其他境外疫病滴水不漏。

防檢局強調，目前邊境針對非洲豬瘟及口蹄疫高風險地區均採取強化防檢疫措施，所有旅客行李均以X光機搭配檢疫犬、海關人員進行100%檢查；其他地區託運行李也經100%X光機檢查，手提行李則以檢疫犬及海關人員進行抽查，邊境防疫工作完善，國內並無任何非洲豬瘟或口蹄疫疫情發生，敬請國人安心。

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