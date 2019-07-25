棒球先生的教練！85歲蔡啟漳投入防震教育 獲教育奉獻獎

2019-07-25 20:33

〔記者林曉雲／台北報導〕教育部今天公布108年第14屆教育奉獻獎獲獎人員名單，鼓勵校長及教師退休或離職後，持續從事教育或學生輔導等志願服務工作，20位得獎者均以行動證明，年紀不是問題，對學生的愛和熱誠「退而不休」，包括曾任台南縣青少棒代表隊總教練的85歲蔡啟漳，他教過「棒球先生」李居明、蕭文勝、沈清文等棒球好手，退休之後投入防震教育志工，免費宣導長達13年，已有4萬人次受惠。

曾擔任台南縣青少棒代表隊總教練的蔡啟漳，指導過眾多球星，在體壇發光發熱，對待選手如同自己的小孩，每個月都拿出部分薪水，買球員需要的營養品和點心，也常自掏腰包幫助社區裡的窮困學生和獨居老人。

蔡啟漳退休後，因為曾是地球科學教師，投入防震教育多年，921地震後，更受邀編撰「地震教師手冊」，在擔任志工13年期間，自己開車跑遍台南中小學，完成逾600場次、聽眾超過4萬人次防震宣導，為將畢生所學的防震常識及觀念傳遞下去，甚至曾在趕赴宣導途中發生車禍，病床上仍惦念著未完成的任務，希望能將畢生所學的防震觀念，繼續傳遞給下一代，減少災害的損失。

阿祖級志工范金櫻 細心指導學習落後孩子

在桃園市內定國小擔任補救教學志工的范金櫻是「阿祖級」的志工，除了細心地幫助學習落後的孩子補救教學，週日還會到學校幫忙整理校園環境、整理生態池，爬上爬下，穿著雨鞋、拿著工具以實際行動守護校園，最難得的是她總是面帶笑容，感染了學生和家長。

鍾珀珠返台當老師 退而不休投身學生輔導

另一位得獎人鍾珀珠，民國72年為了身心障礙孩子，舉家移民到阿根廷，進入僑校任教，之後返台，以50歲高齡考上正式教師，退休後仍積極投入學生輔導及補救教學服務，以她曾有的經歷協助阿根廷僑胞子弟度過學習及心理適應的困難，同時積極協助各項學校、社教活動，並透過鏡頭敘說樂齡夥伴的生命歷程，屢獲佳績。

愛因斯坦曾說，「人只有獻身於社會，才能找出那短暫而有風險的生命的意義。」因生命無常的轉折，鍾老師逾花甲之年開始學習用鏡頭記錄生命片段，背負10公斤重的專業攝影器材，上山下海「趴趴走」，拍攝身邊每個美好的人事物，沿著奉獻之路，記錄生命中無數的感動，在她身上，評審團肯定在鍾老師身上看見生命的熱情、一種積極向上和不斷學習的教育家精神。

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