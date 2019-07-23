獨家》東方設計大學升格2年傳危機 要求研究費打3折共體時艱

2019-07-23 00:14

〔記者林曉雲／台北報導〕國內首間設計大學、私立東方設計大學，獲教育部准許「升格」為大學才2年，近日傳出學校以財務有缺口、招生不佳為由，要求全校上百位專任教師簽署減薪同意書，教師研究費狠打3折以「共體時艱」，否則就不給108學年聘書。教育部技職司長楊玉惠22日晚間受訪表示，教育部已告訴校方，同意書綁聘約無效，也不可以強迫教師接受減薪。

教育部：同意書綁聘約無效

東方設計大學在民國88年曾被教育部接管並指派代理校長，目前董事會仍屬公益董事的性質，該校在2017年獲得教育部審議會委員投票通過升格為大學。

全國私校工會理事長尤榮輝質疑，東方設計大學之前就有問題，才會被教育部接管，既然有問題就不應准許升格，教育部同意升格自須課責，且教育部派的公益董事也被質疑無法妥善經營學校，甚至有董事在全國私校界裡有「私校終結者」之稱，教育部讓特定人士擔任公益董事，出了問題又無法解職這些公益董事，可以說是教育部的錯誤作為，讓學生們受害。

東方設計大學有教師表示，學校以108學年度的招生未如預期，財務出現4500萬元缺口，要求全校教師簽署減薪同意書，同意從今年8月1日到明年7月31日，學校僅支付教師研究費的3成，且此同意書還綁聘約，要同意減薪才能被續聘，7月24日之前要交回，已經有很多老師同意被減薪，東方招生名額約1千名，去年只招到400多人，今年雖還在報名，但也不樂觀，可是研究費被3折影響很大，有教授從月薪10萬元變6萬元、減薪4萬元，副教授或助理教授也被減2到3萬元不等。

教育部技職司長楊玉惠證實東方設計大學有要求教師簽署減薪同意書，她表示，經查東方設計大學並未欠薪，也未負債，但近年招收的學生人數確實在往下掉，1個月人事費約1500萬元。不過，教育部曾數度發函給各私校提醒，研究費等雖可由學校自訂，但必須納入聘約且不得任意刪減，除非是和個別教師協議之後，雙方同意調整，否則教師可以拒絕被減薪，學校不能因此不續聘。

全國私校工會理事長尤榮輝表示，即使教育部說不可強迫，多數老師仍會「被迫自願同意」減薪，因為害怕學校撐不下去，私校這種手法不僅見於東方設計大學，還有私校假借評鑑教師為名而實質減薪，私校老師們很苦。

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