準公幼破千園 教育部：增加逾10萬個平價就學名額

2019-07-11 16:37

〔記者林曉雲／台北報導〕教育部今天公布，108學年全國準公共幼兒園，到7月10日累計簽約數已達1033園，為家長增加了10萬6千多個平價教保選擇機會，公幼、非營利加上準公幼的整體平價幼兒園為3664園、比率提高到53.8％，為使還來不及完成申請的私立幼兒園有加入機會，教育部決定延長申請期限至7月31日，並自7月12日起寄送少子女化對策各項協助措施宣導摺頁，讓每位家長充分知悉相關權益。

教育部國教署副署長許麗娟表示，政府與符合「合作的費用範圍」、「教師及教保員薪資」、「基礎評鑑」、「建物公安檢查」、「教保人力比」及「教保品質」等6項要件的私立幼兒園合作為準公幼，108學年申請截至7月10日，各縣市已簽約的準公幼累計達到1033園，占符合收費數額要件園數的44.4％，提供逾10萬6千餘個就學名額，準公幼名單上網查詢：全國教保資訊網查詢。

許麗娟說明，準公幼是將幼兒園全學年的學費、雜費及代收代辦費（包括材料、活動、點心、午餐費）等項目加總，計算出每月平均收費，家長每月繳費不超過4500元，平均收費和家長繳費之間的差額，由政府直接幫忙支付給幼兒園，讓家長具體感受平價幼教，並實質減輕家長的經濟負擔。而因為準公幼加入，108學年度整體平價幼兒園比率從38.7％提高到53.8％，成長15.1百分比，合計提供逾31萬個平價就學機會。

許麗娟表示，準公幼政策也保障教師和教保員每月固定薪資至少2萬9千元，教育部從今年起也每年補助購置教學設施設備20到40萬元、辦理親職教育1萬元、辦理教學輔導6萬元，協助準公幼達到永續經營的目標。

此外，教育部將從7月12日起寄送宣導摺頁，讓幼兒家長了解自身權益相關補助及協助措施，分別就加速公共化供應量（106到113年增加3千班）、建置準公共機制及擴大2到4歲育兒津貼等策略提供簡要說明，宣導摺頁將寄至2到5歲幼兒戶籍地，約80餘萬人，以協助家長了解。

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