銓敘部公布今年上半年退撫基金運用績效 收益率6.84％

2019-07-25 15:58

〔記者劉力仁／台北報導〕銓敘部今天公布今年1到6月退撫基金運用績效，已實現收益數為85億7千萬元，期間收益率為1.49％。已實現收益數加計未實現損益（含備供出售金融資產之投資評價損益）後之整體收益數為393億6千萬元，期間收益率為6.84％。

公務人員退休撫卹基金自84年7月1日起正式運作，截至108年6月底，參加基金機關學校總數7,152個，參加基金人數共計65萬240人，歷年來基金收繳數累計為11,482億2千萬，退撫給付數累計8,138億3千萬元，給付數占收繳數比率達70.88％；若含基金運用收益2,593億8千萬元，則基金總收入為14,076億元，給付數占基金總收入比率則降為57.82％。

截至108年6月底止，退撫基金實際可運用資金結餘數為5,875億2千萬元，較上季比較，整體運用金額增加36億5千萬元，其中減少金額較大者為台幣銀行存款212億8千萬元；增加金額較大者為外幣銀行存款79億1千萬元、國內委託經營50億2千萬元及國內股票40億3千萬元。

銓敘部表示，台幣銀行存款減少，主要係支付退撫給與、國內委託案撥款及支應國內股票款項所致。

108年度截至6月底，已實現收益數加計未實現損益（含備供出售金融資產之投資評價損益）後之整體收益數為393億6千萬元，其中自行經營之收益數為111億3千萬元，期間收益率為3.19％；委託經營之收益數為282億3千萬元，期間收益率為12.48％。

銓敘部表示，目前國內委託經營之總委託金額為300億元，資產總淨值約為421億8千萬元，各批次委託期間累計總收益數為121億8千萬元，整體報酬率為40.61％，表現較為不佳之帳戶為統一投信帳戶，落後同期間參考指標報酬率3個百分點以上，主要係因該帳戶對於行情看法較保守，持股比率較低所致。

國外委託經營部分，目前總委託金額為46億2千萬美元，資產總淨值約為63億6千萬美元，各批次委託期間累計總收益數為17億4千萬美元，整體報酬率為37.63％，表現較為不佳之帳戶為景順德國資產管理帳戶，落後同期間指標報酬率3個百分點以上，到期將收回委託資產。

銓敘部表示，在風險考量及提升收益下，退撫基金採多元平衡配置，並視經濟金融情勢及產業趨勢，適時調整相關投資部位，汰弱留強，以追求基金長期穩健收益。

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