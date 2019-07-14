銓敘部59萬筆文官個資外洩 監委調查

2019-07-14 12:55

〔記者謝君臨／台北報導〕本報日前獨家揭露，銓敘部驚傳59萬筆文官服務單位、職稱等個資外洩，並遭國外網站揭露，影響範圍從2005年1月起至2012年6月底；引起監察委員仉桂美、劉德勳高度關注，未釐清有無人員涉有管理違失或不法竊取？銓敘部資安防護監管機制、事件通報與應變處理流程是否周妥？監委已申請自動調查。

今年6月24日，銓敘部於官網公告資料外流事件並說明指出，是於6月22日接獲外部檢舉情資，獲知國外網站揭露疑似銓敘部所掌理的文官個人資料達59萬多筆。實際影響人數則有24萬3376人，欄位內容包含身分證字號、姓名、服務機關、職務編號、職稱等。

案發後，銓敘部已緊急依資通安全管理法，向行政院國家資通安全會報技術服務中心通報，銓敘部也指出，已請資安部門進行資料外洩原因調查，將確實檢討改進，另也依個人資料保護法規定，針對20多萬受影響的當事人展開通知作業。此事也引起監委仉桂美、劉德勳高度關注。

監委表示，銓敘部掌理全國公務人員的銓敘、任免、考績、退撫等相關事項，掌有所有文官人事個人資料，公務資安應高規格嚴謹管理及防護，但日前卻傳出大筆公務人員之個資外洩，引起公務人員憂慮。

監委質疑，究個資外洩的原因、影響範圍及程度為何？有無人員涉有管理違失或不法竊取？相關檢討及後續因應措施為何？銓敘部資安防護監管機制、事件通報與應變處理流程是否周妥？均有進一步調查釐清的必要，以維護公務員個人資料保護之權益。

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