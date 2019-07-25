林智堅訪園區體驗晶圓科技 員工化身粉絲暴動搶摸招牌油頭

2019-07-25 14:20

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市長林智堅定期走訪園區了解產業脈動，今受邀來到以製造晶圓搬送機聞名的樂華科技，原定參訪廠內的機械手臂精密技術，卻意外成為樂華科技廠內的「小智粉絲會」，受到員工熱烈邀請共進午餐、自拍同框，更有男粉絲大方索取擁抱，正逢暑假，許多員工孩子也在現場，童言童語犀利逼問「當市長好玩嗎？」、「我可以摸你的頭髮嗎？」，市長旋風造訪引起公司粉絲暴動。

日商樂華科技專營半導體晶圓、LCD基板的傳送篩選機開發製造，林智堅去年曾造訪，本次再受邀參訪機械手臂精密技術，但卻意外演變成粉絲見面會，在樂華科技董事長佐佐木大輔陪同下，近百名員工親手做各式「好帥！」、「我愛你！」手板，熱情自拍合照搶同框，還有男粉絲衝上給擁抱，林智堅也大方回抱且受寵若驚地說「大家太熱情了吧！」

因正逢暑假，許多員工帶來的小朋友也在現場，童言童語提出犀利問題，市長招牌油頭也獲得孩子「好硬喔」的評價；更有孩子現場下戰帖，要跟市長PK戰鬥陀螺，林智堅一開始信心滿滿「沒問題，我在家常跟兒子PK！」，但最後仍敗下陣來，讓現場氣氛也嗨到最高點。

來訪園區，林智堅也有備而來，準備多箱竹市名產沖泡式純米米粉，要給大家當加班點心。佐佐木大輔也向林智堅展示全自動的手沖咖啡機器手臂，精準的控制水量、製作奶泡、沖泡力道等精密動作恰到好處，展現樂華科技機械手臂在晶圓製造上的成熟技術，讓林智堅嘖嘖稱奇，他在品嘗機器手沖咖啡後也大讚好喝，成園區科技廠精密製造技術的最佳見證人。

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