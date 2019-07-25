夜鷺VS兩隻小貓… 「大鵬展翅」佯攻脫困

2019-07-25 07:48

〔記者謝介裕／南投報導〕誰說貓、鳥對戰，鳥兒一定處於下風？今日南投市新興社區公園便上演1場「小貓對戰大鳥」的戲碼，僅見年幼缺乏經驗的「小黑」、「小花」2隻小貓咪，竟被比自己體型還大的成鳥─夜鷺，使出的佯攻之招「大鵬展翅」所震懾，等到回過神時，夜鷺早已「36計走為上策」逃之夭夭，化險為夷免於生命不保之際，也讓人看到大鳥睿智的一面。

「貓咪」天生的狩獵本性下，「鳥兒」通常不是變成牠的玩具就是食物，今日一早新興社區公園赫見1隻體長約50公分的夜鷺，悠閒地在草叢中找蟲覓食，此時，小黑貓及小花貓見狀，也緩步接近夜鷺準備伺機「出招」。

然而，體型遠勝過這2隻小貓的夜鷺，也保持高度警覺及危機意識，惟在雙方僵持不下時，小黑貓突然有了往前撲打的舉動，夜鷺似乎也感覺到肅殺之氣，遂搶先一步揮動翅膀使出「大鵬展翅」，當下小黑貓被嚇了一跳還退了好幾步，原本在旁打算上前支援的小花貓也停下動作，雙方又再度對峙之際，夜鷺冷不防地閃躲到大樹後方，隨即溜之大吉，讓缺乏實戰經驗的2隻小貓，恐怕只能嘆息再嘆息吧﹗

農委會特有生物研究保育中心說，夜鷺雌雄同型同色，成鳥體長約40公分至65公分不等，頭、枕部略帶金屬光澤的深藍灰色，上體部分和雙翅為暗灰色，下體略帶乳黃色的白色，頭頂上有2到3根細長的白色蓑羽，食物包括魚、蝦等水生動物或兩棲生物、昆蟲，偶爾也會吃一些植物，習慣在晨昏天暗的時間捕食，所以又稱「暗光鳥」，最厲害之處在於懂得以誘餌獵食，算是1種相當聰明的鳥類。

而蟲啃樹、鳥吃蟲、貓抓鳥，也是天經地義的事，如今在新興社區公園上演的這一幕，無疑也為自然生態界中的「食物鏈」，作了最佳的寫照。

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