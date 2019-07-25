07/25 各報重點新聞一覽

2019-07-25 06:59

自由時報

謊稱主辦權被取消 如此滑冰「邪」會！？

滑冰協會前晚宣佈原訂今年十月三十日在台北小巨蛋舉辦的二○一九年亞洲國際花式滑冰經典賽台北站，被國際滑冰總會（ＩＳＵ）臨時通知取消台灣的主辦權。這項說法昨日遭ＩＳＵ以新聞稿打臉，原來我方早在五月底就提出可把主辦權讓出，至於我方放棄主辦的詳細原因為何，記者數次前往協會詢問，皆以「忙碌」為由遭拒。

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狼教練曝光2年 還沒進黑名單

彰化縣從今年五月至今僅兩個多月，連續驚爆兩起狼師案，兩名被告都是染指學生多年後才曝光，其中擔任一所國中柔道社團教練的卓姓狼教練，兩年前就被家長提告性侵，學校性平會將他解聘，但認為家長後來撤告即結案，致迄今卓男仍未列入不適任教育人員黑名單，查詢全國不適任教育人員系統根本查不到他的惡行。不少家長直呼不可思議，痛批：「受害者不提告就可以放過了嗎？」人本教育基金會也說，多數學校處理性平事件，往往抱持多一事不如少一事的消極心態。

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整頓國安局 邱國正銜命救火

國安特勤人員利用總統出訪超額購買私菸，蔡英文總統在週一事發當天同意國安局長及總統府侍衛長兩國安高層辭職以示負責，昨並任命素有治軍嚴謹風評的退輔會主委邱國正接任國安局長，總統除盼邱國正未來能整頓及加強國安局紀律，並強調機密保護與國安不應成為迴避監督或違背法令的理由。

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聯合報

華航5年協助「走私」3.3萬條菸 今下午5點前說明

國安特勤涉嫌藉總統出訪走私免稅菸案延燒，府方人士放話說可追溯自前總統李登輝一九九五年訪康乃爾大學時。交通部長林佳龍昨晚指派政次王國材「進駐」華航調查，華航目前追溯自二○一四年至今資料，共協助「走私」三萬三千多條菸，交通部與華航在今天說明詳情。

中高齡就業促進法草案今將通過 逾65歲可簽定期契約

勞動部研擬多時的「中高齡者及高齡者就業促進法」草案，預計今將通過行政院院會審查。這也是我國首部針對中高與高齡者的就業專法，下會期送立法院審查。草案最大亮點是明訂雇主可與六十五歲以上的高齡勞工簽訂「定期契約」，打破勞基法規範，首度以年齡作為定期契約的條件，賦予雇主與高齡勞工更多彈性。

中國時報

總統府派車運私菸！總統官邸 淪發貨中心

檢調偵辦國安特勤利用蔡英文總統出訪夾帶免稅菸案，發現國安局少校吳宗憲、張恒嘉在蔡出訪前2周就開放登記下訂，據悉，因訂單爆量，一再追加，吳在總統出訪前夕還在「加班」處理訂單；這9800條菸原計畫運往官邸暫放，再通知下訂單位到官邸「領貨」。總統永和官邸儼然淪為「菸品發貨中心」。

私菸案引人事地震！退輔會主委 邱國正接任國安局長

總統府昨宣布，新任國安局長由退輔會主委邱國正接任。總統府發言人丁允恭說，蔡英文總統對特勤人員走私洋菸，表達「震撼、震驚及震怒」，在公布新國安局長人事後，未來將針對國安局進行全面整頓及徹查。

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