整頓國安局 邱國正銜命救火

2019-07-25

〔記者蘇永耀／台北報導〕國安特勤人員利用總統出訪超額購買私菸，蔡英文總統在週一事發當天同意國安局長及總統府侍衛長兩國安高層辭職以示負責，昨並任命素有治軍嚴謹風評的退輔會主委邱國正接任國安局長，總統除盼邱國正未來能整頓及加強國安局紀律，並強調機密保護與國安不應成為迴避監督或違背法令的理由。

邱治軍嚴謹 總統寄予重任

邱國正昨受訪表示，前天接獲蔡總統徵詢，總統要他整頓軍紀，他認為，雖不該一竿子打翻所有人的努力，但有風波就要處理、有錯就認錯。

邱表示，他前日到花蓮洽公返回台北路上，接到蔡總統電話，盼能夠碰面，蔡認為國安體系需整頓軍紀，他個人也認為國家遇到困難之時，能盡一己之力，因此同意接任新職務。他也向蔡總統表示國安單位「人和」與「士氣」的重要，盼別因為此事過錯，影響全盤大局。

邱：有風波就處理 有錯就認

對於國安局成員來自軍、警、文職的結構，邱國正認為，縱使各單位被掛上派系，工作久了也常被認為是同一掛的，他認為，任何想法、作法都可誠懇攤開，解決問題。

總統府發言人丁允恭昨在記者會上表示，特勤人員利用總統出訪超額購買免稅商品，蔡總統對此表達震撼、震驚與震怒的心情，責令徹底徹查整頓，也第一時間進行人事調整，展開行政調查與調整相關通關措施。

全面檢討現有制度 落實國安

他說，總統任命邱國正為新任國安局長，希望能對此事進行徹查，同時對國安局進行整體的整飭跟整頓，期許未來國安局全面檢討現有各項制度，整頓人員管理，落實國安工作的要求。

丁轉述，蔡總統認為，所有的制度與習慣，不是行之有年就代表合法，機密保護跟國安也不應成為迴避監督或違背法令的理由，不管是轉型正義的檔案解密或這次特勤人員大量購買免稅菸品的不當行為，總統的立場都非常清楚，依法行政是國家安全的必要條件，期許素有治軍嚴謹風評的邱國正，能加強國安局的團隊紀律，確實提升團隊運作效能。

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