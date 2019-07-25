狼教練曝光2年 還沒進黑名單

2019-07-25

〔記者張聰秋、湯世名、林曉雲／綜合報導〕彰化縣從今年五月至今僅兩個多月，連續驚爆兩起狼師案，兩名被告都是染指學生多年後才曝光，其中擔任一所國中柔道社團教練的卓姓狼教練，兩年前就被家長提告性侵，學校性平會將他解聘，但認為家長後來撤告即結案，致迄今卓男仍未列入不適任教育人員黑名單，查詢全國不適任教育人員系統根本查不到他的惡行。不少家長直呼不可思議，痛批：「受害者不提告就可以放過了嗎？」人本教育基金會也說，多數學校處理性平事件，往往抱持多一事不如少一事的消極心態。

通報大漏洞 應速補漏

家長認為，一定要等到狼師有罪確定才列入不適任名單，這是通報制度的重大漏洞，教育部門應儘速補漏。

該名三十歲卓姓教練，除擔任國中社團柔道教練，也自營道館，涉藉由招攬少女學柔道之便，分別與國中、高中兩名少女發生關係，與兩女交往逾兩年，並把兩女的自拍淫照儲存手機裡，今年四月其中一名被害人家長發現後報警偵辦，檢方依妨害性自主罪將卓男五萬元交保。另一件是本月間被人檢舉，一併偵辦中。

據了解，第二案受害人兩年前還在就讀國中，家長一度揭發狼行，彰縣教育處副處長張淑珠說，該校於二○一七年六月知悉此事，性平委員會即啟動調查，後因家長簽署不提出申請調查，性平會決議結案，教練不予續聘。

彰教處：有罪才能處置

據了解，卓男從學校去職後，柔道館跟著關門，人去樓空，門口張貼出租告示。警方表示，受理的兩案均已報請檢方偵辦，不便透露案情。

對於卓男兩年多前就被揭發染指學生，張淑珠表示，當時結案後，該教練未接受司法調查，沒有刑案紀錄，依規定無法列入通報系統；現全案已由司法偵查，等將來教練若被判決有罪確定，教育處才能後續處置，由最後一所任職學校函報縣府登錄全國不適任教育人員系統。

家長批：不告就放過？

不少家長質疑實在太不可思議，強調哪有兩年前發生，已因性侵疑雲被解聘的學校教練，只因為受害者不提告就被放過，這樣如何能發揮嚇阻和防堵作用。

彰化縣另一起五月間傳出的狼師案，是一名四十二歲已婚國小男導師，四年多前涉在圖書館性侵小六女學生，檢方調查後將他依妨害性自主罪起訴，並求處重刑。

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