高齡孕婦穿透性胎盤併子宮破裂 醫師妙手保住子宮母子均安

2019-07-24 19:30

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄一名高齡孕婦上廁所後，下腹突然一陣劇痛，緊急送醫確診為穿透性胎盤併子宮破裂合併內出血，義大醫院婦產部團隊緊急動員為孕婦剖腹產，並進行子宮動脈栓塞治療及修補子宮，成功保住子宮且母子平安。

義大醫院婦產部主治醫師張志仰說，植入性胎盤是指胎盤和子宮肌層有不正常的緊密附著，懷孕期間發生植入性胎盤的機率有上升趨勢，發生率約為千分之2，造成原因包括高齡妊娠、多胎次、前置胎盤、前胎剖腹生產、之前曾接受其他子宮手術或子宮搔刮等治療，又依胎盤附著或侵入子宮程度，可分為粘連性、嵌入性和穿透性胎盤，其中，又以穿透性胎盤最為嚴重與險惡。

他說，37歲的施婦不孕多年，好不容易懷胎，卻在妊娠29週時，如廁卻下腹突然一陣劇痛，入院檢查確定是穿透性胎盤併子宮破裂合併內出血，義大婦產部團隊第一時間緊急進行剖腹生產手術，整合麻醉科、放射科和小兒科醫師團隊，在迅速娩出胎兒後，放射科醫師接手執行母體子宮動脈栓塞介入治療處置，減少母體產後大出血的機率，而婦產科醫師繼續修補子宮缺陷，成功保留母體子宮。

施婦在產後5天平安出院，男嬰也在住院2個多月後順利出院，出生體重1322公克，出院體重3070公克，院方今天特地準備蛋糕為母子慶生。

張志仰說，植入性胎盤最安全且常見的治療方式，是剖腹產並進行子宮切除術，若只有部份胎盤植入子宮，最好的作法是移除胎盤，並修補子宮的缺陷，若病患有懷孕需求想保留子宮，可沿著胎盤的部份切除，成功機率較高。

他強調，穿透性胎盤可能穿透子宮壁，甚至侵入膀胱或其他腸道系統及骨盆腔側壁中神經血管結構，嚴重甚至會導致子宮破裂，造成大量出血引起母體休克，必要時甚至需切除子宮來保住媽媽的生命。

張志仰說，義大醫療團隊此次事先成功整合各科資源，讓媽媽剖腹產後，迅速接受放射科子宮動脈栓塞介入治療處置，得以快速且減少失血量，幫高危險妊娠媽咪爭取保留子宮孕育下一胎的機會。

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