動物園教你2祕訣 秒懂紅腿、黃腿象龜

2019-07-24 12:09

〔記者蔡亞樺／台北報導〕在南美洲熱帶雨林的底層有一群默默、低調過生活的可愛動物，例如紅腿象龜和黃腿象龜，看似一般的烏龜，卻為熱帶雨林的永續擔負著重大使命，是熱帶雨林中種子的散播者。台北市立動物園新落成熱帶雨林館（穿山甲館）有紅腿象龜與黃腿象龜，黃腿象龜更是第一次與遊客見面。

紅腿象龜和黃腿象龜因外觀、食性、生活模式都很相近，遊客時常被搞得暈頭轉向，傻傻分不清楚。台北市立動物園的保育員提供區兩項小訣竅，記得體型大小和背甲顏色，透過這些小秘訣，要分辨牠們就一點也不困難。

園方指出，紅腿象龜的體型較黃腿象龜來得小，背甲凹凸起伏較明顯，黑底上有鮮紅色的紋路是最大的特徵；黃腿象龜的背甲則較光滑平整，顏色為黃褐色。

紅腿象龜和黃腿象龜的生活環境沒有完全重疊，前者住在雨林邊緣，後者則會到雨林深處活動。因為紅腿象龜比較接近人類的生活範圍，顏色較漂亮，有寵物市場貿易的捕捉壓力，而黃腿象龜因為族群數量較少，在寵物市場上的需求更是炙手可熱，兩種象龜都被IUCN自然生態保育聯盟列入保育類動物的名錄中。

穿山甲館裡的黃腿象龜，透過與林務局合作的野生動物收容救傷計畫，查緝走私送至動物園收容，而穿山甲館內的紅腿象龜，則是在動物園內繁殖的第二代，園方表示，因為牠們全年皆可繁殖，所以參觀時不妨多加留意，或許就有機會看到象龜正在挖洞準備產卵。

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