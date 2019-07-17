不同一般魚爸媽...「慈鯛」護幼 直到長大獨立

2019-07-17 13:41

〔記者蔡亞樺／台北報導〕在熱帶雨林的水域中，就有一群魚類演化出十分特殊的行為，來保護自己的小孩，牠們就是慈鯛科的魚類，台北市動物園表示，與其他魚類出生後多半就任其自生自滅完全不同，慈鯛科的魚類會持續保護子代，直到可以自行生活為止。

台北市立動物園新開放的熱帶雨林室內館（穿山甲館Pangolin Dome）中，有設置專門照養熱帶雨林水域物種的區域。為了讓牠們可以在相同的水域裡生活，保育員要考慮到每個物種適合的水質、大小、生活的區域、食性和隱蔽性，因此保育員在魚種的選擇，都是優先以狀況良好與適應力較廣泛的物種為主。

另一個困難點就是大多數的魚類都是屬於雜食性的，牠們為了生存、幾乎是有什麼就吃什麼，才不管自己所吃下去的小魚，為了克服魚群食性廣泛，且可能會主動攻擊的問題，保育員一開始在單獨飼養的階段，採取不餵食活餌的策略，以避免誘發大型魚類追捕其他小型魚類的本能。

在競爭激烈的生存戰中，有種絲毫不在意其他大型魚類虎視眈眈的物種，就是慈鯛科的魚類，園方表示「慈鯛科」的魚為什麼會有「慈鯛」的稱號，或許是魚爸媽的護幼行為而得名。牠們會在卵或是幼魚時期，不眠不休地守護下一代，有些「慈鯛科」的魚爸媽甚至演化出「口孵器」的構造，當感受到威脅時，會將幼魚通通收到口中，保護幼魚不輕易受到攻擊，一直到孩子們長大而且能夠獨立生活為止。

園方表示，遊客若有機會到熱帶雨林室內館，不妨多觀察留意，看看生態魚缸中，有沒有半透明的小魚苗們，正緊跟在親魚旁邊悠遊的身影。

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