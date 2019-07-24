8年級生的她 幫台南這社區1年賺進超過百萬營收

2019-07-24 11:06

〔記者萬于甄／台南報導〕台南大內位處山區，是台灣酪梨生產重鎮，社區雖有不少優質的農特產，卻苦惱不會行銷，今年透過勞動部多元就業人力計畫，由25歲的王盈穗進駐石子瀨社區協助行銷、包裝在地農產，短短不到1年時間，業績較去年成長2倍，更為社區帶來超過百萬營收，讓居民相當開心。

「希望用自己的力量幫助社區」王盈穗說，大學畢業後自己曾在包裝工廠工作，但卻不想只當一成不變的小資族，得知石子瀨社區在找尋行銷在地農產的機會，而從小也是在務農家庭長大，知道農民很辛勞，因此，決定投入協助社區行銷包裝農特產。

王盈穗發揮年輕人的創意，將酪梨籽麵、茶包、防蚊液、手工皂等產品包裝注入文創元素，提升質感，成功打通口湖遊客中心、走馬瀨農場、林百貨與藍晒圖文創園區等通路外，更把產品延伸至網路平台交易，拓展年輕消費客群，也讓更多人認識大內農村。

王盈穗表示，目前社區最熱賣的產品是酪梨籽麵，推出川味椒麻、芝麻、古早味肉燥、南洋咖喱、蒙古串燒、養生清香等6種口味，頗受好評，最高紀錄曾一天大賣3000包，希望透過發展社區產業經濟，轉型成社會企業、自給自足，未來可不再仰賴政府補助，讓農民過好日子。

石子瀨社區發展協會理事長曾博揚表示，社區農民喜見轉型，感謝多元計畫夥伴為社區一起拚經濟，未來收入盈餘將回饋社區，投入老人關懷據點及社區守望相助經費，期盼帶動社區翻轉。

勞動部雲嘉南分署長劉邦棟則說，分署推動多元就業開發方案計畫多年，將人力導入地方社區打造特色產業，不僅幫助地方創生，也多了就業機會。截至今年，分署已補助超過1500個民間團體，創造近萬個工作機會，幫助不少中高齡、身心障礙者等弱勢民眾就業

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