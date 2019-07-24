中市停車位埋地磁 「Parking GO」line導航找路邊停車

2019-07-24 10:35

〔記者張菁雅／台中報導〕為改善民眾路邊停車問題，台中市政府交通局與遠傳電信合作，在全市差別及累進費率停車位埋設5894個地磁感應設備，明（25）日遠傳「Parking GO」Line官方帳號率先在台中啟用，民眾可透過「Parking GO」輕鬆找到停車位，還能導航到目標車格，並記錄車輛停放位置，運用智慧科技讓停車更便利。

交通局長葉昭甫表示，遠傳電信自今年5月開始佈建地磁感應設備，截至7月15日止，已埋設5894顆地磁感應設備，範圍遍及文心路、公益路、忠明南路、河南路、黎明路等重要幹道，速度與數量領先各都。

民眾自明日起可透過遠傳「Parking GO」Line官方帳號，輸入車號並開啟手機定位，就能一次查詢市區熱門路段剩餘車位分布情形，並可導航到目標車位，可縮短5至10分鐘找車位時間。

葉昭甫指出，在地磁系統尚未佈建前，民眾於熱門路段找尋車位，只能降低車速，不斷地繞場找車位，不但影響道路車流續進，也增加汽車廢氣排放，地磁系統可偵測車格在席狀態，將車格資訊回傳至遠傳電信及交通局後端停車管理系統，民眾透過遠傳「Parking GO」可即時查詢路邊剩餘車格，有效減少民眾找車位時間，間接改善道路交通與空氣品質。

交通局表示，「停車智慧化，生活更便利」一直是該局努力的目標，透過這次合作計畫，串聯各路段停車資訊，並讓停車資訊視覺化，再加上直覺化操作系統，解決開車族外出停車惡夢，也進一步緩解道路車輛壅塞及怠速空污等問題。

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