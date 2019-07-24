「父出真愛 MY HERO」 南市56位父親節表揚代表出爐

2019-07-24 09:53

〔記者蔡文居／台南報導〕為表揚堅毅、無私奉獻的爸爸，台南市「父出真愛 MY HERO」父親節感恩表揚活動，將於27日在民治市政中心南瀛堂舉辦，共有56位父親獲選，將由市長黃偉哲親自頒獎表揚。

南市社會局表示，這56位父親代表分別由各區公所及單位團體選拔推薦，表揚類別共分為四大類：由身障團體推薦，照顧家中身心障礙子女，不辭辛勞，終年無怨無悔付出的勇者爸爸5位；父代母職、刻苦持家、自強不息的自強爸爸7位；替代父母養育孫子女、姪、甥及寄養家庭的大樹爸爸6位；以及熱心公益、善盡家庭責任、兒女教養深獲好評的晶鑽爸爸38位。

推薦單位及表揚名單如下：

一、 勇者爸爸：社團法人台南市聲暉協進會－顏志展、社團法人台南市心智障礙關顧協會－林福良、社團法人台南市腦性麻痺之友協會－陳慶華、社團法人臺南市慈光心智關懷協會－鄭良輝、社團法人台南市癲癇之友協會－謝煌碧。

二、 自強爸爸：白河區公所－林建志、七股區公所－鐘海東、後璧區公所－林士平、麻豆區公所－黃耀隆、安南區公所－張育誠、柳營區公所－趙文榮、東區區公所－施繼昌。

三、 大樹爸爸：大內區公所－楊武宗、白河區公所－吳金耀、七股區公所－陳合成、南化區公所－張皆得、財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會台南市南區分事務所－陳運和、財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會台南市北區分事務所－葉進成。

四、 晶鑽爸爸：東山區公所－鄭皆能、新市區公所－葉建池、安平區公所－吳壽祿、安南區公所－林正誠、北門區公所－曾榮嘉、學甲區公所－李新記、左鎮區公所－哀元純、西港區公所－郭來成、官田區公所－方仙傳、善化區公所－曾水池、新營區公所－張兆榮、楠西區公所－劉專化、玉井區公所－張寶春、六甲區公所－陳朝川、將軍區公所－黃朝村、仁德區公所－陳重榮、歸仁區公所－楊登財、鹽水區公所－蕭勝男、南化區公所－廖金雄、七股區公所－陳卷、龍崎區公所－戴石柱、南區區公所－方宗福、後壁區公所－沈再旺、中西區公所－林金平、下營區公所－曾進興、大內區公所－楊享壽、安定區公所－蘇天雨、關廟區公所－林老枝、永康區公所－郭明德、永康區公所－蘇子龍、白河區公所－張朝居、新化區公所－王新宗、山上區公所－黃天文、柳營區公所－蔡伯决、麻豆區公所－李昭順、北區區公所－賴忍順、佳里區公所－邱（車武）雄、東區區公所－陳向楊。

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