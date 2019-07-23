台南勞工模範父親出爐 8/3公開表揚邀親友歡聚

2019-07-23 14:23

〔記者王涵平／台南報導〕南市108年度勞工模範父親當選名單出爐，8月3日將公開表揚，勞工局今邀81歲翁長明及62歲莊輝明分享人生故事，感謝為勞工家庭的無私奉獻。

翁長明出生於農業時代的大家庭，家裡有9個兄弟姊妹，因家貧從高中就半工半讀，賺錢貼補家用，還要協助家中務農、照顧弟妹，和妻子育有3子，妻子在民國74年病逝後身兼母職，長男現任職於善化啤酒廠，工作之餘擔任勞工局志工，曾獲市府績優志工。次子目前在美國馬里蘭大學擔任助理教授。三子創立工作室，負責專利申請工作。翁長明也熱心於社區服務，擔任後壁里鄰長逾20年，受社區鄰里肯定。

莊輝明出生於務農家庭，高中時期在半工半讀下完成，學習製作鋁門窗技能，創業成功後積極參與社會公益，加入勞工局弱勢勞工房屋修繕志工行列。目前擔任台南市鋁製品製造裝配職業工會理事長，曾獲全國勞工聯盟總會模範勞工。

莊輝明育有1男2女，長女現服務於台北市立聯合醫院、次女任國立高雄餐旅大學講師並自立經營食品材料行、長子目前為宏威不銹鋼行負責人。

今年度勞工模範父親當選人名單分別為蔡炳輝、翁長明、吳正雄、許松雄、李明海、郭南隆、李錦川、鄭文平、郭彥廷、黃恩長、張世傑、林錦滄、莊輝明、龔清任、包宗台、劉武財、凃俊吉、洪飛虎、顏宗寶、吳欽澤等20名。

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