桃園2大媽祖宮廟大手筆做這些… 擬建全台最高媽祖神像

2019-07-22 23:19

〔記者李容萍／桃園報導〕分別隸屬北桃園、南桃園信仰中心的桃園慈護宮、中壢仁海宮，各取得經濟部智慧財產局「桃園媽」、「中壢媽」的商標註冊，中壢仁海宮因建築主體年久失修漏水嚴重，斥資11億元於2016年底展開翻修，隔年年初獲贈1尊千年沉香媽祖，增建「沉香媽祖殿」，採用大量的檜木鏤空雕刻，目前接近完工階段，其中，「天上聖母、怒海救民」立體彩繪浮雕圖騰（壁堵）畫面壯觀，讓人見證老師傅的好工藝；桃園慈護宮鄰近台鐵西部幹線，在桃園鐵路地下化打通前、後站後，規劃發展「桃園媽祖文化園區」，打造24層樓台最高的媽祖神像，成為桃園的地標，以弘揚媽祖文化。

這尊重達53公斤、高109公分、寬65公分的千年沉香媽祖聖像，是由藝界公認第一把刀的中國福建沉雕聖手李鳳強大師帶領團隊，耗時2年、以10萬刀（刀功）精心雕塑，刀功嚴謹細膩、法像莊嚴，神韻入木三分。

中壢仁海宮董事長李合鑑表示，中壢仁海宮在2017年初獲苗栗收藏家江敏吉捐贈這尊千年沉香媽祖，即籌劃興建「沉香媽祖殿」，經在地詹姓企業家捐贈家藏2輛次大貨車的檜木後，決定採用大量檜木鏤空技法雕刻，邀請薪傳大師許良進、林釗義、劉武吉進行殿內彩繪，有八仙彩、聖蹟亭等歷史故事。

副董事長王介禧也說，「沉香媽祖殿」除供奉沉香媽祖，右神龕將供奉藥師佛，左神龕供奉玉媽祖，由於大殿已供奉天上聖母，未來信眾只需在沉香媽祖殿供香或雙手膜拜，不需要插香，預計11月2日入火安座，整建工程另一亮點就屬「天上聖母、怒海救民」的立體彩繪浮雕圖騰，是由薪傳大師林志明先以泥塑進行約9個月的雕塑，接著使用大型花盆切割後剪黏，將面部表情、肌肉紋理、眼神雕塑得栩栩如生，再由林釗義接手彩繪。

中壢仁海宮整修後的廟宇外觀氣勢雄偉，屋頂飛簷、樓宇飾雕樑畫棟，五彩繽紛，極具傳統廟宇建築之美，廟方即日起至10月18日舉辦建宮193週年慶之「發現寺廟之美」全國攝影比賽，歡迎攝影愛好者利用鏡頭到此捕捉剎那之美，最高的金牌獎金3萬元。

桃園慈護宮主委吳正宗則說，慈護宮位於桃園區復興路與三民路交岔處及廣明路橋旁，受限於桃園鐵路未地下化，長期被廣明路橋阻隔，未來鐵路地下化打通前、後站，慈護宮即可加速發展「桃園媽祖文化園區」，除新建24層樓高的媽祖神像，遙望著福建湄州故鄉，另將規劃美食商場，以及價格親民，有千餘間房間的香客大樓。不過，這項計畫經費粗估20億元，未來將由信眾捐款護持、興建。

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