驚呆了...台中媽祖園區基座怎麼那麼像這座建物...

2019-06-17 06:50

〔記者唐在馨／台中報導〕台中市府花了六億興建了一個沒有媽祖像的「神像基座」，引發各界討論，但最近網路卻也瘋傳，台中市花了六億蓋的基座，很像台南下營的一處納骨塔，除了驚嘆外觀意向神似，也質疑:難道有抄襲之嫌？

對此，民進黨議員陳淑華表示，下營的這座蓮華園（納骨塔）據查是民國九十九年啟用，而大安媽祖園區是一百年合併後才開始規劃，有沒有「參考」別人的建築這是不得而知，但「蓮花座」的概念的確有點像，但無論如何，市府應該思考的是如何強化媽祖園區的建設及元素，吸引觀光客源，像不像納骨塔是一回事，不要做蚊子館才是重要的。

而台中市府新聞局長吳皇昇則說，這是幾年前的規劃設計意象，也由前市府執行，尊重每個人的美感想像，但這已不是新市府團隊要關注的重點，他強調新市府目前要做的是周邊景觀工程，完善文化園區設施，並以民間勸募方式來完成媽祖雕像，盡可能加速完成海線這項重要的觀光建設。

雖然如此，但不少網友仍質疑，台中市府花了六億只蓋了一個媽祖雕像的基座，而且六億是工程款，基座設計費還花了二千八百九十三萬，結果竟然被人找出來像台南下營的一個納骨塔建物，尤其是台南的納骨塔是完整建物，但台中卻只有下面的基座，沒有媽祖雕像，實在讓人質疑這錢怎麼花的？

但也有網友找出資料表示，其實這個位於台南下營納骨塔，當初就被稱為有雪梨歌劇院薄殼屋頂的設計，不能說誰像誰，只能說二者都有蓮花座的感覺，因此才被認為「頗為相像」。

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