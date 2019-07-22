這個路口太恐怖！ 行人和駕駛人「對上眼」會被瞪

2019-07-22 20:50

〔記者廖雪茹／新竹報導〕「真的不敢走，很恐怖！」竹北市民抱怨，行人要穿越文興路，經常與自強南路右轉文興路的車潮發生衝突，甚至遭駕駛人瞪眼、按喇叭，害得許多路人不敢通行，要求行人專用號誌綠燈時，不應該開放自強南路車輛紅燈右轉。

縣府交通旅遊處交通規劃科表示，考量自強南路右轉文興路的車流龐大，為紓解右轉車流，避免自強南路因塞車而回堵到經國大橋上，該路口全時段皆開放車輛右轉；不過，為同時維護行人穿越文興路的安全，規劃行人早開時相，使行人可優先通行進入路口，減少右轉車輛與行人交會情形，行人請依行人専用號誌燈號通行，尖峰時段則取消此設計。

文興路道路淨寬約22公尺，目前的設計是上午7點以前和晚上8點以後，行人早開10秒鐘；上午9點到下午5點行人早開7秒鐘，提供行人比車輛提前穿越馬路。交規科強調，行人專用號誌綠燈時，自強南路的右轉車輛如遇行人穿越斑馬線，依規定應禮讓行人，違者可開罰。

不過，民眾認為，在行人專用號誌綠燈亮起時，自強南路右轉文興路的燈號不應該開放紅燈右轉，直批號誌設計有問題。對於這處危險路口的問題，反映多次皆未見改善，家長只得告戒孩子不要走這個路口；民眾抱怨，走過一次再也不敢再走，因為被駕駛人瞪眼還按喇叭，一度懷疑是自己看錯紅綠燈？

對於民眾的憂慮，交規科表示，尖峰時段右轉車輛佔自強南路車流的三成，若是規劃行人專用時相（四方車輛全紅燈暫停），恐使壅塞狀況更為加劇，須再進一步評估。

警察局交通隊表示，針對車輛未禮讓行人，只要汽車前懸進入行人穿越道，距離行人行進位置3公尺以內，即可依道路交通管理處罰條例裁處1200元到3600元罰锾；統計今年1到6月份，全縣合計取締85件。

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