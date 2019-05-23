紓解竹科交通！慈雲路智慧號誌28日啟動 文興路口禁左轉

2019-05-23 21:30

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹市政府交通處今天說，為改善竹科交通，新竹縣市政府攜手爭取經費，於自強南路─經國橋─慈雲路往園區廊帶上，持續建置智慧化交通號誌即時控制系統，預定下週二（28日）下午5點至8點開始實施即時號誌控制系統與文興路口禁止左轉措施，預期園區至自強南路行車順暢度可望提升。

新竹市交通處長倪茂榮說，第1期計畫已優先針對竹北自強南路、經國橋、慈雲路往園區廊帶上午尖峰時段進行改善，於去年年6月（平日上午7點至9點啟動執行）上線測試運作，控制系統運作至今成效良好，已穩定「自動、即時、最佳化」調整交通號誌，讓上午尖峰經國橋往園區路徑的行車更加順暢。

第2期智慧化交通號誌即時控制系統，再針對經國橋的下班尖峰時段進行改善，目前控制系統也已完成建置，預計28日下午尖峰時段（平日下午5點至8點啟動執行）上線測試，屆時經國橋與台68線快速道路匝道口（往竹北方向）新設號誌將啟動運作，且經國橋路廊上的光復路（園區一路─光復路544巷）、慈雲路（埔頂二路─公道五路）、經國橋、自強南路（文興路─光明六路）、文興路（自強南路─嘉豐南路）等路段上的19處路口號誌（含經國橋與台68線匝道出口2處新設號誌）將會依據整個廊帶上車流狀況進行動態調整，系統測試期預計維持1個月。

交通處說，第2期計畫，持續於慈雲路、台68匝道與經國橋設置號誌管制、車輛偵測設備、監視設備，由上游處園區高架橋截流與分流之車流管制，搭配中游台68匝道增設號誌管制減少車流交織，加大綠燈通行時間，並配合文興路口強化禁止左轉措施，強化下游自強南路段的通行效率，縮減路段整體旅行時間。

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