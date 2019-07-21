澎湖地質音樂祭開跑 澎管處邀遊客賞奇景聽音樂

2019-07-21 22:29

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖擁有豐富玄武岩地形，小門鯨魚洞、大菓葉地等，都是旅客抵澎必訪之處，澎湖國家風景區管理處舉辦「澎湖地質音樂祭」，在澎湖不同奇景下舉辦音樂會，讓遊客來場知性感性的快樂深度旅遊。

首場地質音樂會舉辦在奎壁山地質公園，上千名遊客湧進觀賞摩西分海特殊奇景，粉紅坦克符瓊音在無邊際舞台上開唱，遊客邊聽音樂邊觀賞潮汐分海，相當有趣。接著7月27日，「大菓葉歡樂音樂會」特別邀請YOYO台水果家族的番茄姐姐帶小朋友唱唱跳跳，現場還有小丑氣球秀、驚奇魔術秀、魔幻泡泡，讓小朋友邊玩邊認識澎湖地質。

8月3日在小門鯨魚洞舉辦「小門鯨魚洞海洋音樂會」，邀請完美女音李千娜及最在地的好地樂團及騎海豚樂團，一起同歡。8月10日林投公園有寶島仲夏音樂節，邀請情歌王子陳昇主唱，一起HIGH翻澎湖。

交通部觀光局將明年定為「脊梁山脈旅遊年」，澎湖群島經過海蝕風化洗禮，具有十分獨特又豐富的地質景觀，澎管處今年暑期舉辦「澎湖地質音樂祭Feat.小農鮮味文創市集」活動，秋天則有「2019澎湖國際海灣燈光節」，夏天玩水，秋遊澎湖不熱更好玩。澎湖國家風景區管理處長許宗民表示，澎湖獨特的在地生活體驗、豐富的地質景觀資源、低碳友善旅遊環境，歡迎各地民眾在今年夏天來澎湖，體驗「正好玩」的多項遊程。

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